МАЗ потерял долю рынка в России 12.01.2024, 12:28

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Подвинули китайцы.

МАЗ в 2023 году увеличил продаж грузовиков в России на 43,8% до 6333 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные системы регистрации новых автомобилей. При этом доля белорусского производителя снизилась до 4,41% с 5,24% в 2022 году.

В целом российский рынок грузовиков вырос в прошлом году на 70,8% до 143,7 тыс. машин, то есть темпы роста продаж МАЗа оказались ниже, чем в среднем по рынку.

Лидером российского рынка грузовиков остался КАМАЗ, однако его продажи упали на 1,6% до 31,01 тыс. машин.

В прошлом году резкий рост поставок продемонстрировали китайские производители. Вторым на рынке стал SITRAK. Количество зарегистрированных машин этой марки выросло в 6,3 раза до 23,6 тысяч машин. Бренд занял 16,45% рынка.

Третьим на российском рынке стала также китайская марка Shacman с 20,76 тыс. грузовиков, что в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.

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