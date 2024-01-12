закрыть
12 января 2024, пятница, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МАЗ потерял долю рынка в России

  • 12.01.2024, 12:28
  • 1,234
МАЗ потерял долю рынка в России

Подвинули китайцы.

МАЗ в 2023 году увеличил продаж грузовиков в России на 43,8% до 6333 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные системы регистрации новых автомобилей. При этом доля белорусского производителя снизилась до 4,41% с 5,24% в 2022 году.

В целом российский рынок грузовиков вырос в прошлом году на 70,8% до 143,7 тыс. машин, то есть темпы роста продаж МАЗа оказались ниже, чем в среднем по рынку.

Лидером российского рынка грузовиков остался КАМАЗ, однако его продажи упали на 1,6% до 31,01 тыс. машин.

В прошлом году резкий рост поставок продемонстрировали китайские производители. Вторым на рынке стал SITRAK. Количество зарегистрированных машин этой марки выросло в 6,3 раза до 23,6 тысяч машин. Бренд занял 16,45% рынка.

Третьим на российском рынке стала также китайская марка Shacman с 20,76 тыс. грузовиков, что в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»