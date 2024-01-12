«Ник и Майк»: 2020-й год слишком больно ударил по нездоровой психике Лукашенко
- 12.01.2024, 12:40
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Страх отключил режим самосохранения.
Рассуждения синепалого про амнистию подтвердили два тезиса, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». И оба ужасных по своей сути.
1. «Нетрадиционная» амнистия 2024 будет традиционной, то есть не затронет как признанных различными структурами политических заключенных, так и иных беларусов, осужденных по политическим мотивам.
Надежды и сценарии, в которых есть место доброй воле либо даже договоренностям о судьбе политических – это ложные иллюзии. При существующем уровне давления и потенциальных предметах торга – дырявые санкции в обмен на реальных политических противников – для синепалого они все равно безопаснее за решеткой.
2020-й год слишком больно ударил по нездоровой психике диктатора. Сострадания и того, что называется эмпатией, там и так не было, но теперь страх отключил чуйку и режим самосохранения. Как ни странно, но именно патриоты, которые сейчас в тюрьмах, могли бы стать тем фактором, который предотвратит недружественное поглощение.
2. Амнистия зато более широко затронет коррупционеров и осужденных за преступления против личности. Режим синепалого признает, что быть убийцей менее опасно, чем быть несогласным с правлением диктатора.
А коррупционеры – вообще часть системы, и даже в некотором смысле опора режима. Это люди, попадающие в тотальную зависимость от милости хозяина. Зачем же их держать в тюрьмах? Это ведь сломленные верные слуги. Только такие и нужны режиму. Когда им позволяют – воруют, когда нет – покорно отдают награбленное и идут за решетку. В таком круговороте нет места мыслям по политику.
Переговоры с таким режимом возможны, как и с другими его собратьями по Оси зла. В плане эффективных методов для беседы он ничем не отличается от йеменских хуситов.