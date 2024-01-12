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Буданов рассказал, что может переломить ситуацию на фронте в Украине

  • 12.01.2024, 12:43
Буданов рассказал, что может переломить ситуацию на фронте в Украине

И оценил возможности РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году Силы обороны готовы к решительным действиям в войне с Россией, но они во многом зависят от количества западной поддержки.

Тем, кто за границей «устал» от Украины, он напомнил, что Кремль воюет против НАТО, и им придется бороться с оккупантами, если они подойдут к их территориям.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью изданию Le Monde. Во время него обсуждались действия государства-агрессора в прошлом году, нынешнее его положение, а также факторы, которые могут переломить ситуацию на поле боя.

По словам Буданова, усиленные ракетные удары со стороны РФ были вызваны желанием врага объявить 2023 год «победным», однако реальных военных успехов у него не было. Вместе с тем эти удары показали, что у российских ракет есть ряд недостатков, в частности они часто промахиваются.

«Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты. Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества произведенных Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов», – пояснил руководитель военной разведки.

Он добавил, что интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор – плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

Со стороны Украины, говорит Буданов, решением этой проблемы стало бы наличие большего количества электронных средств противодействия. А для разминирования для освобождения территорий защитникам необходимо специализированное оборудование.

В 2023 году, продолжил он, Силы обороны закрепили контроль над северной частью Черного моря и газодобывающими платформами. Благодаря этому, морские экспортные коридоры, которые очень важны для экономики нашего государства, снова функционируют, даже несмотря на риски.

«Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения врага, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии», – отметил Буданов.

Также в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. По словам главы ГУР, это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки.

«Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слаба. Экономика России может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго», – указал руководитель ГУР.

Он подчеркнул, что нынешних западных санкций против РФ недостаточно. Они должны были затронуть основные сектора экономики страны-агрессора – энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

В 2024-м, добавил Буданов, Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях, ведь ВСУ интересует все – включая уже не используемые старые системы. Важно в этом вопросе именно количество предоставленного вооружения и техники.

«Тем, кто за границей считает, что «устал» от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их территории. Государство-агрессор Россия ведет войну не только против Украины, но и против НАТО, о чем с самого начала утверждает их пропаганда», – напомнил он.

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