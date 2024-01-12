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«Выявлена нехватка яиц»: в регионах сложилась интересная ситуация

  • 12.01.2024, 12:52
«Выявлена нехватка яиц»: в регионах сложилась интересная ситуация

«Власти» вышли в рейд и удивились.

В Рогачеве местные жители пожаловались на недостачу яиц в лотках. Оперативная группа из местных чиновников прошлась по магазинам и признала проблему. Но позже новость об этом в местной газете удалили, пишет zerkalo.io.

Жители города Рогачев Гомельской области стали замечать, что в местных магазинах продают яйца в упаковках по десятку, а внутри — всего девять штук. Об этом сообщило издание «Флагшток».

Такая недостача встречалась в лотках птицефабрики «Терешковичи». В отделе сбыта предприятия журналисту издания сообщили, что «они по-прежнему фасуют яйца по десять штук».

Местное издание «Свобода слова» 11 января сообщило, что рабочая группа по оперативному решению вопросов функционирования торговли прошлась по местным магазинам и нашла нарушения. Кроме прочего, «в магазинах выявлены нехватка яиц в лотках», написали в местном издании. Сообщение на эту тему и фото проверки опубликовали в соцсетях газеты.

Однако позже новость на сайте «Свободы слова» отредактировали — из нее убрали часть сообщения о нехватке яиц в лотках. Также местное издание удалило все посты по теме и фото из социальных сетей.

Однако при введении запроса в системе поиска Google выдается первый вариант новости, где видно, что там чиновники признавали проблему.

Нехватка яиц в лотках может быть связана с системной ошибкой оборудования на птицефабрике.

Напомним, в первую декаду января поставки яиц из Беларуси в Россию выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 11,7 млн штук. До этого Минск заявлял, что готов помочь с обеспечением российского рынка этим продуктом.

В соседней стране проблемы с ним начали в конце прошлого года: яйца резко и довольно ощутимо подорожали. За два месяца рост составил 30%.

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