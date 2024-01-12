В Минске затопило известный ресторан рядом с центром 12.01.2024, 12:59

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Спасали от воды почти сутки, сейчас пахнет как в бассейне.

О серьезном потопе в ресторане азиатской кухни Noodles на Машерова, 11 рассказали в инстаграме заведения. Ресторан спасали от воды почти сутки. Но сейчас там уже снова принимают гостей. Правда, говорят, что пока пахнет как в бассейне, пишет realt.by.

— Это страшный сон для каждого человека. Вчера наш ресторан на Машерова затопило. Всю ночь мы с командой восстанавливали и спасали оборудование, убирали воду везде и всюду, привезли огромные сушилки! И не знаем каким чудом у нас получилось! — пишут в инстаграме. — Уже все работает. Пожалуйста, приходите нас поддержать, приходите к нам в гости, заказывайте доставки! Для нас ваша поддержка сейчас очень важна. У нас немного пахнет как в бассейне, но даже теперь это кажется немного смешным.

Что за ресторан?

Лапшичная Noodles — это сеть ресторанов азиатской кухни. В Минске работает три заведения сети. Первым открылся Noodles на Машерова, позже появились рестораны в Минск Мире и Новой Боровой.

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