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Дрожащий Штирлиц

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  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 12.01.2024, 13:08
  • 5,936
Дрожащий Штирлиц
Сергей Нарышкин

В России наконец нашли «стержень».

Главный внешний разведчик России, «дрожащий Штирлиц» Нарышкин нашел «стержень пятой колонны».

Вот этот стержень: «По мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так, Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена».

Ключевое здесь – «приближающиеся выборы президента». Смысл заявления болтливого главы внешней разведки ясен – выслужиться перед Путиным, показать свою нужность перед лицом выдуманных угроз. Примерно тем же занята глава избиркома Памфилова.

Очевидно, что никаких возможностей у кого-либо «вмешаться» в то, что устроено путинцами в России с выборами – нет. Поэтому Нарышкин (как и Памфилова), говоря о каких-то угрозах с Запада, занят чистым надувательством.

Но есть в заявлении Нарышкина еще одно – публичный сигнал к преследованиям людей, которые учились за границей и думают иначе, чем Путин, Нарышкин и такие же, как они. Это обстоятельство следует понимать именно так – как продолжение шельмования людей «иноагентством», «дискредитацией» и т.п. Все просто: выпускникам школ КГБ и каких-нибудь курсов СВР не нравятся те, кто смотрит на мир иначе, чем они и действует так, как считает правильным, не сообразуясь с представлениями оперов.

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