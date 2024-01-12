закрыть
12 января 2024, пятница, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Расскажут все: как по губам определить характер человека

1
  • 12.01.2024, 13:10
  • 3,270
Расскажут все: как по губам определить характер человека

Увлекательное путешествие в мир человеческой личности.

Знаете ли вы, что губы - это не просто часть лица, но и отражение внутреннего мира человека? Удивительно, но форма, цвет и даже выражение губ могут раскрывать удивительные тайны характера.

Кстати, ранее мы рассказывали, что по форме и размеру ушей узнать темперамент человека.

«Главред» рассказал, как использовать этот метод для более глубокого понимания окружающих.

Как по губам определить характер человека?

Тонкость и пухлость: Тонкие губы говорят о чувственности и тонкости натуры. Пухлые же губы характеризуют человека как эмоционального и страстного.

Форма губ: Овальные губы указывают на спокойствие и уравновешенность, а угловатые - на целеустремленность и решительность.

Цвет губ: Насыщенный цвет говорит о бодрствующей натуре, тогда как бледные губы могут свидетельствовать о романтической и мечтательной личности.

Улыбка: Широкая улыбка может указывать на общительность и легкость в общении, в то время как закрытая улыбка может говорить о скрытности и осторожности.

Исследование губ - увлекательное путешествие в мир человеческой личности! Не пропустите возможность лучше узнать своих близких и друзей, просто взглянув на их губы.

Что такое физиогномика?

Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.

Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»