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В Минске банкротится известная компания-застройщик

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  • 12.01.2024, 13:18
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В Минске банкротится известная компания-застройщик

Должна более 15 миллионов долларов.

Экономический суд Минска 10 января начал производство по делу о банкротстве крупного застройщика «Лада ОМС-Инжениринг». Как следует из информации, размещенной в госреестре сведений о банкротстве, компания должна государству и другим кредиторам более 15 млн долларов, пишет Office Life.

По данным, озвученным на заседании суда, в настоящее время в отношении СООО «Лада ОМС-Инжениринг», принадлежащего бизнесмену Алексею Ваганову, возбуждено 214 исполнительных производств. А общий размер задолженности составляет около 19,5 млн рублей, почти 4 млн долларов и более 5,5 млн евро.

По данным суда и сведениям, предоставленным судебными исполнителями, ликвидного имущества и средств на счетах у должника нет. Поэтому суд ввел для компании защитный период до 8 февраля 2024 года, в течение которого временный управляющий фактически просто подготовит дела к банкротству.

«Лада ОМС-Инжениринг» была одним из крупнейших столичных застройщиков. В разное время компания занималась такими проектами, как ж/к «Колизей», ж/к «Набережный», а также строила объекты деловой и коммерческой недвижимости.

В 2012 году застройщик начал возводить торгово-гостиничный комплекс на улице Маяковского в Минске, который так и не смог закончить из-за проблем с финансами. В результате этот объект более чем на 10 лет превратился в долгострой, после чего городские власти приняли решение его достроить самостоятельно.

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