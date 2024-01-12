Украинский генерал: ВСУ готовят «подарок» к выборам Путина 12.01.2024, 13:22

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Пока тот готовится к «походу на Харьков».

За два месяца до президентских «выборов» в России в Кремле заговорили о создании «буферной зоны» в Украине, чтобы защитить от обстрелов Белгород – место, откуда враг атакует Харьков ракетами С-300. Оккупант ставит перед собой цель захватить часть украинских территорий в Харьковской области, но успех этого мероприятия весьма сомнителен.

Вместе с тем украинские Силы обороны уже готовят «подарки» агрессору. Если новые поставки западной военной помощи не задержатся, таких «подарков» будет немало, в том числе и непосредственно к «выборам» в РФ. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В Кремле заявили, что России нужна «буферная зона», чтобы защитить от обстрелов Белгород. Там говорят, что с этой целью возможно наступление оккупационных войск на Харьковщине. Допускаете ли вы, что такая попытка действительно может быть предпринята? Если да, насколько она может быть успешной?

– Насчет успешности – это вопрос. Мы помним, на какие успехи рассчитывала Россия в начале вторжения. Блицкриг, быстрая война. И мы знаем, чем это закончилось.

Что касается этой конкретной ситуации, то думаю, Путин хочет использовать фактор Белгорода по большей мере в пропагандистских целях – дескать, мы быстро отвечаем, мы атакуем и так далее. И он будет использовать любой повод для этого, особенно в преддверии выборов. Это делается также и с целью продемонстрировать миру, что Россия отвечает на обстрелы своей территории.

Хотя Белгород – это то место, откуда наносятся удары по Харькову. В России не упоминают о том, что мы бьем по их пусковым установкам С-300.

Таким образом, вероятность того, что они пойдут таким путем, есть. Но об успехах говорить не приходится. Потому что, если это будет происходить, мы будем готовиться и действовать соответствующим образом.

– В контексте ракетных обстрелов нашего государства координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил: США имеют доказательства того, что Россия использовала для последних атак ракеты производства Северной Кореи. Как вы оцениваете запасы этих ракет? Имеет ли Украина средства эффективного противодействия этой новой угрозе?

– Ракет класса «земля-земля», которые они используют по Украине, у них просто тысячи. У России было порядка 6 тысяч ракет С-300, сейчас, может быть, осталось 5 тысяч. Но северокорейские ракеты не играют здесь главной роли. Они лишь помогают решить вопрос.

А вопрос состоит в том, чтобы применять баллистические ракеты, для противодействия которым у нас достаточно мало средств. Для этого нужны зенитно-ракетные комплексы с баллистическими противоракетными возможностями, такие как Patriot и SAMP-T. У нас их единицы.

Вопрос противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, снарядов и так далее поднимался и на заседании Украина-НАТО 10 января. Главное – увеличить количество средств ПВО и ПРО. В частности, нужны не только Patriot и SAMP-T, но также комплексы, которые могут работать на малых высотах по аэродинамическим целям, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Но надо сказать, что во время последних атак на Украину, 29 декабря и 2 января, фактически был установлен мировой рекорд по сбитию достаточно мощных аэробаллистических ракет «Кинжал». Все они были сбиты.

Но уже во время атаки 8 января Россия применяла ракеты там, где ЗРК с противоракетными возможностями отсутствуют. Поэтому в целом эффективность ПРО была ниже, чем обычно. Часть ракет достигла своих целей. И это о многом говорит. О том, что нам нужно больше противоракетных средств.

ВСУ готовят «подарок» к выборам Путина, тот планирует поход на Харьков: интервью с генералом Романенко

– Скоро в России «выборы Путина». Считаете ли вы, что к этому событию может готовиться не только Россия, но и Украина? Могут ли Силы обороны сделать определенный «подарок» кремлевскому диктатору?

– Можно делать «подарки» России. Они очень чувствительны к датам, еще со времен Советского Союза. Мы знаем, как Путин постоянно переносит сроки выполнения тех или иных задач на те или иные знаковые для него даты, поскольку политические цели в Кремле превалируют над военными.

Для нас важно учитывать объективные военные, а не политические обстоятельства. Но если они будут совпадать, это тоже хорошо, ведь у нас борьба военно-политическая, военные средства мы используем для достижения в том числе политических целей. Но для этого нам нужны дополнительные возможности. Наши союзники должны помочь, чтобы мы могли делать Путину «подарки».

Мы видим, как Кремль использует тему Белгорода. Мы начали бить по пусковым установкам С-300 в Белгороде и вокруг него, но Россия заявляет о намерении вынести этот вопрос на международный уровень. Нам же надо добиваться реализации своих подходов, убеждать Запад. Для того, чтобы мы могли это осуществлять, нам нужно помочь вооружениями, для этого нужны силы и средства.

Конечно, хотелось бы, чтобы Запад такую возможность нашел, чтобы такой «подарок» Путину к выборам мы сделали.

– Как только Украина получит истребители F-16, можем ли мы рассчитывать на то, что «подарки» России будут более существенными, чем раньше?

– Конечно, F-16 – это не Wunderwaffen (в переводе с немецкого «чудо-оружие», – Ред.), как многие надеются. Потому что сами самолеты – это модернизация выпусков среднего уровня. Кроме того, к этим самолетам не будут даваться самые последние, самые современные вооружения. По крайней мере, на начальном этапе – точно.

Поэтому нам нужны F-16, чтобы реализовать дальнюю группу системы ПВО. Истребительная авиация принадлежит именно к такой системе. Такого рода самолеты могут работать по аэродинамическим целям, о которых мы говорили. Но по баллистике могут работать только последние модели как самих F-16, так и авиационного вооружения к ним.

Конечно, США могли бы предоставить нам F-16 намного раньше, к концу 2023 года, как было анонсировано. Однако в очередной раз процесс передачи тормозится по каким-то своим соображениям. В качестве причин называется все что угодно – разрешение на тренировки, подготовка пилотов и так далее. Готовить пилотов можно вечно, пределов совершенству нет. Причины откладывать поставки всегда были, есть и будут. Но нам крайне необходимо, чтобы такие возможности появились у нас именно сейчас.

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