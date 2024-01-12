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Импортеры предупредили белорусов о проблемах с поставками популярного фрукта

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  • 12.01.2024, 13:32
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Импортеры предупредили белорусов о проблемах с поставками популярного фрукта

Подорожает на 20%?

В Беларуси в скором времени может резко сократиться объем импорта бананов из Эквадора, а цена на них — вырасти на 20%. Такое предположение высказал начальник отдела закупки компании-импортера «Фрутреал» Андрей Думпа. Изменения в поставках фруктов и овощей из этой южноамериканской страны белорусские компании ожидают из-за вспыхнувших там беспорядков.

Дело в том, что именно из Эквадора, согласно официальным данным Белстата, идёт основной импорт бананов. Так, в 2020 и 2021 годах из этой страны была ввезена практически половина от общего объема импорта бананов — около 38,3 тыс. тонн (на 27,3 млн долларов) и почти 34,2 тыс. тонн, соответственно. Сравниться с Эквадором по поставкам бананов в эти года могла разве что Россия, откуда в 2021 году в Беларусь ввезли 28,9 тыс. тонн.

Специалисты объясняют это хорошим соотношением качества и цены эквадорского банана. Однако из-за политических проблем страна может существенно сократить объем экспорта, так как «могут возникнуть помехи в отгрузке», пояснил Думпа. Это, по его словам, неизменно приведёт к росту цены на продукт, сообщил портал Office Life.

«Однако, больше, чем на 20% стоимость не должна вырасти. На рынке есть конкуренция, как со стороны производителей из других стран, так и среди товаров-аналогов», — пояснил представитель компании-импортера, подчеркнув, что «при сильном росте цены эквадорский банан перестанет продаваться в больших объемах».

Думпа рассказал, что из Эквадора до Беларуси бананы добираются около месяца — поставки идут через порты в России, Бельгии, Голландии, Германии. Поэтому можно предположить, что изменения на прилавках белорусских магазинов покупатели заметят ещё не скоро.

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