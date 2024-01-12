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В Польше задержали организаторов миграции по «белорусскому пути»

  • 12.01.2024, 13:42
  • 2,816
В Польше задержали организаторов миграции по «белорусскому пути»

Как правило, нелегалы прилетали в Россию или непосредственно в Беларусь.

В Польше задержали еще трех фигурантов дела об организации нелегальной миграции. Как сообщили в Пограничной охраны, задержаны три гражданина Польши из Силезского воеводств, которые входили в состав международной преступной группы.

Она занималась организацией перевозок мигрантов, попадающих в Польшу через Беларусь и балканские страны. В сообщении пограничников отмечается, что как правило, мигранты прилетали в Россию или непосредственно в Беларусь, затем их довозили до границы с Польшей, которую они пересекали пешком. На польской стороне их встречали члены группировки или нанятые ими люди, которые в дальнейшем должны были доставить иностранцев в страны Западной Европы.

По делу группировки уже задерживались 23 человека, среди которых граждане Польши, Украины, Беларуси. Они выполняли различные роли в организации миграции. Задежаны как и лидеры группы, так и водители, которые выполняли их задания. Восемь человек заключены под стражу.

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