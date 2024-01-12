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Начало года в Кремле не задалось

  • Телеграм-канал «Родина слонов»
  • 12.01.2024, 13:52
  • 3,890
Начало года в Кремле не задалось

Карма или насмешка истории?

Начало года в России определенно не задалось. Можно считать это кармой, или насмешкой истории, что вместо обещанной не выходящим из запоя Медведевым замерзающей Европы замерзла Россия.

Причин у этого события несколько. Это и бесконечная точечная застройка, которая ложится тяжким бременем на старую советскую инфраструктуру, чтобы обеспечивать сверхприбыли близким к региональным властям застройщикам. Это и тотальная коррупция в секторе ЖКХ, когда выделяемые на ремонт и подготовку систем ЖКХ к отопительному сезону деньги разворовываются. И наплевательское отношение к соблюдению технических регламентов. И десятилетия недофинансирования расходов по обновлению теплосетей, построенных в основном в 60-80 гг. прошлого века, которые окончательно исчерпали свой ресурс и начали аварийно выходить из строя в условиях повышенных, но все же регламентных, нагрузок. И уже смешно все списывать на «лихие 90-е» - они закончились четверть века назад, а все вышеперечисленные проблемы пришлись именно на период правления нынешнего архистратига.

Однако очевидно, что война, которую развязал Путин, стала той последней соломинкой, которая переломила спину российского ЖКХ.

Во-первых, Кремль повесил на региональные бюджеты часть военных расходов – в первую очередь на содержание т.н. добровольцев. Поскольку никаких новых доходов у регионов с начала войны не появилось, то деньги на это можно было взять только за счет того, что в учебниках по экономике называют discretionary expenses – траты, объемом которых исполнительная власть может управлять в той или иной мере на свое усмотрение, в отличие, скажем, от расходов на бюджетную сферу и выплату социальных платежей. А вот сдвинуть на год-другой ремонт теплотрассы или обновление оборудования котельной чиновники вполне себе могут: проработали же 50 лет, авось и еще пару лет протянут. За счет урезания подобных расходов и были обеспечены расходы регионов на войну.

Во-вторых, львиная доля мобилизованных, добровольно-принудительно записанных в контрактники, и честно записавшихся в военные преступники пришлась именно на работяг, в том числе из сферы ЖКХ.

В результате сектор ЖКХ столкнулся не только со значительным недофинансированием на подготовку к зиме, но и с хроническим дефицитом кадров. И это в условиях, когда большая часть сетей и оборудования уже давно выработала свой ресурс. В итоге было бы странно ожидать чего-то другого, чем то, что произошло в России с неожиданным наступлением морозов в январе. Украине даже не потребовалось наносить удары по российским энергетическим объектам в ответ на такие атаки со стороны России. Она сама смогла нанести себе удар гораздо сильнее.

Крах российской системы ЖКХ наглядно демонстрирует, что у России нет экономического потенциала на ведение длительной войны, чем она пытается напугать Запад. В условиях, когда 40% запланированного бюджета (чрезмерно оптимистичного) тратится на войну, Россия не способна предотвратить дальнейший упадок российской инфраструктуры. То, что мы наблюдаем сейчас – это только начало. Уже в скором времени установленное на многих российских электростанциях и других стратегических объектах западное оборудование начнет приходить в упадок из-за того, что осталось без запчастей и обслуживания. И заменить его будет нечем: в лучшем случае на архаичное оборудование разработки 1970-80-х, что неминуемо приведет к резкому росту издержек на поддержание инфраструктуры и стоимость ее услуг, за что неизбежно заплатит конечный потребитель, т.е. население.

Я по-прежнему убежден, что у России не просматривается перспектив поддерживать войну за пределами 2025 г., и все надежды Кремля связаны с тем, что ему дастся добиться каких-то военных успех в этом году за счет концентрации всех возможных усилий на фронте, использовав все имеющиеся у него ресурсы, и что в США к власти придет Трамп, готовый отдать Путину не только Украину, но и всю Европу.

А что, если нет?

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