Белорусам рекомендуют въезжать в Польшу через Литву 12.01.2024, 14:00

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С чем это связано?

Польские страховые агенты так и не заработали в пункте пропуска «Тересполь» на границе с Беларусью. В результате оформить договор пограничного страхования автомобиля там невозможно.

С 30 июня белорусы и россияне не могут страховать транспорт в системе автогражданской ответственности «Зеленая карта». Теперь, чтобы поехать в Европу, водителям нужно оформлять договоры пограничного страхования в пунктах пропуска той страны, куда они направляются, пишет Mostmedia.io.

Как рассказал заместитель гендиректора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич, такие договоры можно свободно оформить на литовской и латвийской границах, где на погранпереходах присутствуют страховые агенты. Однако на польском такие полисы сделать невозможно.

— Насколько нам известно, со стороны польского пограничного перехода «Тересполь» вопросы остались, и они до сих пор не решились. Хотя мы несколько раз обращались в польское моторное страховое бюро. Они обещали всяческое содействие, но аргументировали в конечном итоге тем, что сам пограничный переход недостаточно оборудован для размещения страхового агента, — сказал Лукашевич.

Что делать?

Самым очевидным способом остается онлайн-страховка. Однако и в этой схеме есть подводные камни. Не всегда полис удается оплатить из Беларуси. В телеграм-чате «ГраницаBY Беларусь-ЕС» мы нашли историю Павла. Он пишет, что оплатить такую страховку можно только европейскими картами.

Это не всегда так. Другой участнице чата Татьяне удалось заплатить белорусской картой, за месяц страховки девушка отдала около 200 рублей.

При успешной покупке страховку высылают pdf-файлом, который затем нужно распечатать. Оформлением документов советуют заниматься заранее и внимательно проверять страховщиков — среди них нередко есть мошенники.

В целом же чаты пестрят объявлениями о срочных дистанционных оформлениях, оплата — по факту готовности.

Альтернативный вариант решения проблемы — въезжать в Польшу через Литву.

«Насколько нам известно, официально оформить онлайн пограничный договор страхования в Польше нельзя. Поэтому желательно въезжать в Европу через территорию Литвы либо Латвии или использовать долгосрочные договоры (если они имеются)», — сказал Лукашевич.

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