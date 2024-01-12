Рекордная партия дронов и гарантии безопасности: в Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак 3 12.01.2024, 14:05

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Фото: Getty Images

Политик заявил о начале «незыблемого 100-летнего партнерства» между двумя странами.

Премьер-министр Британии Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Ожидается, что он встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, объявит о новом пакете военной помощи и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кадры, опубликованные американским фотоагентством Getty Images.

Чего ждать от визита Сунака

Как сообщало правительство Британии, во время своей поездки в Украину, Сунак объявит о новом пакете военной помощи. Британия предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов) в 2024-2025 годах. В частности 200 млн фунтов стерлингов (255 млн долларов) буду потрачены на:

разведывательные беспилотники;

ударные беспилотники;

морские дроны дальнего действия.

В том же числе Сунак объявит о предоставлении гарантий безопасности и подпишет с президентом Украины соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Среди прочего:

премьер Великобритании встретится с украинскими спасателями и объявит о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку;

Великобритания выделит средства и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Великобритания первой из западных стран заключит двустороннее соглашение с Украиной о военной поддержке и долгосрочных гарантиях безопасности.

Такие соглашения страны «большой семерки» договорились заключить с Украиной на саммите НАТО в Вильнюсе летом прошлого года.

По соглашению, сообщил Сунак, Великобритания обязуется обеспечить Украине «быструю и долговременную поддержку», если в будущем Россия снова нападет на нее. Офис премьера Британии назвал заключаемую договоренность первым шагом в развитии «незыблемого 100-летнего партнерства» между двумя странами.

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