ВСУ при поддержке танка и БМП CV-90 выбили россиян с позиций под Купянском
- 12.01.2024, 14:18
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Штурм вражеских окопов показали на видео.
Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого сумели захватить позиции российских оккупантов в районе Купянска. Подробности Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.
Благодаря поддержке тяжелой техники бойцам удалось приблизиться к месту, где находились захватчики. Применялись танк и БМП CV-90 шведского производства. Впоследствии пехота зачистила позиции.
«Слаженная работа. Штурм вражеских окопов», — говорится в сообщении.