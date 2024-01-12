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ВСУ при поддержке танка и БМП CV-90 выбили россиян с позиций под Купянском

  • 12.01.2024, 14:18
  • 1,202
ВСУ при поддержке танка и БМП CV-90 выбили россиян с позиций под Купянском

Штурм вражеских окопов показали на видео.

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого сумели захватить позиции российских оккупантов в районе Купянска. Подробности Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.

Благодаря поддержке тяжелой техники бойцам удалось приблизиться к месту, где находились захватчики. Применялись танк и БМП CV-90 шведского производства. Впоследствии пехота зачистила позиции.

«Слаженная работа. Штурм вражеских окопов», — говорится в сообщении.

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