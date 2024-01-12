закрыть
12 января 2024, пятница, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебской области выявили «опасные для жизни объекты»

  • 12.01.2024, 14:28
В Витебской области выявили «опасные для жизни объекты»

Что происходит?

Организации жилищно-коммунального хозяйства, а также местные исполкомы Витебской области недавно подверглись тщательным проверкам прокуратуры. Причиной проверок стали участившиеся случаи гололедных травм в регионе: за непродолжительный период после резкого похолодания там зафиксировали более 1200 пострадавших.

Как сообщили в Генпрокуратуре Беларуси, проверяющие обращали внимание в первую очередь на исполнение «норм об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан». В результате сотрудники прокуратуры признали «недостаточным» уровень подготовки коммунальных и дорожных служб к складывающимся погодным условиям.

Более того, проверяющие выявили ряд «опасных для жизни и здоровья населения объектов» — неочищенные от снега и льда карнизы, крыши зданий. Опасные «снежно-ледяные образования» проверяющие обнаружили в таких городах, как Толочин, Лепелб, Полоцк, Городок, а также в самом областном центре, Витебске, и других населенных пунктах области.

«В законодательстве определено, что работы по обработке улиц противогололедными средствами в условиях гололедицы должны производиться круглосуточно с максимальным обеспечением нормального и безопасного движения транспорта и пешеходов», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.

По их словам, указанные требования местные власти и организации ЖКХ некоторых населённых пунктов исполняли «ненадлежащим образом», а дороги содержали в «неудовлетворительном состоянии», из-за чего было затруднено движение общественного транспорта и происходили дорожно-транспортные происшествия.

Результатам прокурорских проверок стали 14 предписаний в адрес организаций ЖКХ и два представления в адрес исполнительных комитетов. Более того, в нарушениях усмотрели признаки «системности», в связи с чем прокуратура внесла представление в Витебский облисполком и потребовала  при ухудшении погодных условий следующее:

• своевременную расчищать улицы, проезды, подъезды, мосты, другие элементы улично-дорожной сети, пешеходных путей, а также обрабатывать их противогололедными средствами;

• принять дополнительные меры по безопасному функционированию социально-значимых объектов;

• провести организационно-практические мероприятия для устранения причин и условий, которые способствовали нарушениям законодательства;

• рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц.

Напомним, действие оранжевого уровня опасности из-за гололедицы на территории всей Беларуси 12 января продлили ещё на день. Таким образом, опасная ситуация на дорогах страны сохраняется третий день подряд, в связи с чем, в частности, Витебская ГАИ рекомендовала водителям «воздержаться от поездки на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки», а городским жителям — пересесть на общественный транспорт.

А в начале января, когда оранжевый уровень опасности держался в Брестской области три дня подряд из-за снегопадов, ледяного дождя и гололеда, эти неблагоприятные гидрометеорологические явления стали причиной отключения света в 195 населенных пунктах области и превратило улицы некоторых городов региона в настоящий каток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»