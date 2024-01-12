В Витебской области выявили «опасные для жизни объекты» 12.01.2024, 14:28

Что происходит?

Организации жилищно-коммунального хозяйства, а также местные исполкомы Витебской области недавно подверглись тщательным проверкам прокуратуры. Причиной проверок стали участившиеся случаи гололедных травм в регионе: за непродолжительный период после резкого похолодания там зафиксировали более 1200 пострадавших.

Как сообщили в Генпрокуратуре Беларуси, проверяющие обращали внимание в первую очередь на исполнение «норм об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан». В результате сотрудники прокуратуры признали «недостаточным» уровень подготовки коммунальных и дорожных служб к складывающимся погодным условиям.

Более того, проверяющие выявили ряд «опасных для жизни и здоровья населения объектов» — неочищенные от снега и льда карнизы, крыши зданий. Опасные «снежно-ледяные образования» проверяющие обнаружили в таких городах, как Толочин, Лепелб, Полоцк, Городок, а также в самом областном центре, Витебске, и других населенных пунктах области.

«В законодательстве определено, что работы по обработке улиц противогололедными средствами в условиях гололедицы должны производиться круглосуточно с максимальным обеспечением нормального и безопасного движения транспорта и пешеходов», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.

По их словам, указанные требования местные власти и организации ЖКХ некоторых населённых пунктов исполняли «ненадлежащим образом», а дороги содержали в «неудовлетворительном состоянии», из-за чего было затруднено движение общественного транспорта и происходили дорожно-транспортные происшествия.

Результатам прокурорских проверок стали 14 предписаний в адрес организаций ЖКХ и два представления в адрес исполнительных комитетов. Более того, в нарушениях усмотрели признаки «системности», в связи с чем прокуратура внесла представление в Витебский облисполком и потребовала при ухудшении погодных условий следующее:

• своевременную расчищать улицы, проезды, подъезды, мосты, другие элементы улично-дорожной сети, пешеходных путей, а также обрабатывать их противогололедными средствами;

• принять дополнительные меры по безопасному функционированию социально-значимых объектов;

• провести организационно-практические мероприятия для устранения причин и условий, которые способствовали нарушениям законодательства;

• рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц.

Напомним, действие оранжевого уровня опасности из-за гололедицы на территории всей Беларуси 12 января продлили ещё на день. Таким образом, опасная ситуация на дорогах страны сохраняется третий день подряд, в связи с чем, в частности, Витебская ГАИ рекомендовала водителям «воздержаться от поездки на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки», а городским жителям — пересесть на общественный транспорт.

А в начале января, когда оранжевый уровень опасности держался в Брестской области три дня подряд из-за снегопадов, ледяного дождя и гололеда, эти неблагоприятные гидрометеорологические явления стали причиной отключения света в 195 населенных пунктах области и превратило улицы некоторых городов региона в настоящий каток.

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