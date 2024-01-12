закрыть
12 января 2024, пятница, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Скабеевой опозорились безумным заявлением об элитных ресторанах Запада

  • 12.01.2024, 14:34
  • 1,054
У Скабеевой опозорились безумным заявлением об элитных ресторанах Запада

При этом россиянам зачем-то показали Майкла Джексона.

Российское телевидение пытается убедить своих граждан в том, что в странах Запада якобы «едят человечину».

Столь дикое заявление было озвучено в пропагандистском шоу Ольги Скабеевой.

Так, по словам одного из гостей студии, он владеет информацией об «элитных ресторанах, которые специализируются на блюдах из человеческого мяса».

«Вот до чего эти твари дошли!», — возмутился россиянин.

При этом даже этот бред он умудрился связать с военной агрессией РФ против Украины.

«Это говорит о чем? О том, что эту войну мы проиграть не имеем права. Потому что эта война — это война за наше существование. И не только за наше существование. Каждый нормальный немец, каждый нормальный американец, каждый нормальный англичанин, каждый — заинтересован в том, чтобы в этой войне победила Россия», — разошелся так называемый «эксперт», пока на заднем плане гражданам РФ зачем-то демонстрировали Майкла Джексона.

Тем временем в самой РФ Владимир Путин помиловал за участие в войне против Украины сатаниста-каннибала, который убивал и ел подростков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»