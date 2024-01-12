У Скабеевой опозорились безумным заявлением об элитных ресторанах Запада 12.01.2024, 14:34

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При этом россиянам зачем-то показали Майкла Джексона.

Российское телевидение пытается убедить своих граждан в том, что в странах Запада якобы «едят человечину».

Столь дикое заявление было озвучено в пропагандистском шоу Ольги Скабеевой.

Так, по словам одного из гостей студии, он владеет информацией об «элитных ресторанах, которые специализируются на блюдах из человеческого мяса».

«Вот до чего эти твари дошли!», — возмутился россиянин.

При этом даже этот бред он умудрился связать с военной агрессией РФ против Украины.

«Это говорит о чем? О том, что эту войну мы проиграть не имеем права. Потому что эта война — это война за наше существование. И не только за наше существование. Каждый нормальный немец, каждый нормальный американец, каждый нормальный англичанин, каждый — заинтересован в том, чтобы в этой войне победила Россия», — разошелся так называемый «эксперт», пока на заднем плане гражданам РФ зачем-то демонстрировали Майкла Джексона.

Тем временем в самой РФ Владимир Путин помиловал за участие в войне против Украины сатаниста-каннибала, который убивал и ел подростков.

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