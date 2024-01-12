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Лукашисты попытались записать покаянное видео с Татьяной Северинец

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  • 12.01.2024, 14:55
  • 10,536
Лукашисты попытались записать покаянное видео с Татьяной Северинец

Но мать политзаключенного поставила их на место.

Силовики попытались записать покаянное видео с Татьяной Северинец.

Мать Павла Северинца, которую задержали позавчера, очень достойно держится на видео.

«Привлекли меня за то, что я размещала у себя в фейсбуке еще при царе Горохе какие-то материалы, которые сейчас признаны экстремистскими и они запрещены. Но на тот момент они не были запрещенными и логотипы не были тогда запрещенными. К сожалению, я не обладаю такими знаниями, и не смогла почистить свой телефон и свою страницу должным образом так, чтобы не привлекать к себе внимания соответствующих органов. Конечно, я буду благодарна, — улыбнулась Татьяна Северинец, — если мне кто-то поможет это сделать».

Татьяну Северинец задержали 9 января утром в родном Витебске. Вечером того же дня ее госпитализировали, у нее поднялось давление. 

Сейчас мать Павла Северинца дома до суда, который состоится 25 января.

Правозащитники считают, что судить мать Павла Северинца будут за «экстремистские подписки».

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