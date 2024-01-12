ВСУ отвоевали у россиян новые территории возле Вербового
- 12.01.2024, 14:58
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Оккупантов отбросили с их позиций.
В районе Вербового Запорожской области украинские защитники отвоевали у российских захватчиков полкилометра территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
По его словам, на Запорожском направлении Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян полкилометра территории.
«Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ», - подчеркнул Федоров