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ВСУ отвоевали у россиян новые территории возле Вербового

  • 12.01.2024, 14:58
  • 2,860
ВСУ отвоевали у россиян новые территории возле Вербового

Оккупантов отбросили с их позиций.

В районе Вербового Запорожской области украинские защитники отвоевали у российских захватчиков полкилометра территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, на Запорожском направлении Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян полкилометра территории.

«Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ», - подчеркнул Федоров

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