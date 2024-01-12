ВСУ отвоевали у россиян новые территории возле Вербового 12.01.2024, 14:58

2,860

Оккупантов отбросили с их позиций.

В районе Вербового Запорожской области украинские защитники отвоевали у российских захватчиков полкилометра территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, на Запорожском направлении Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян полкилометра территории.

«Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ», - подчеркнул Федоров

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».