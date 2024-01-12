Фильм об Андрее Санникове выходит в прокат в Германии 12.01.2024, 16:04

Документальную киноленту «This Kind Of Hope» покажут в семи городах страны.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, выходит в прокат в Германии.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси сообщил в «Фейсбуке».

«Фильм «This Kind Of Hope» выходит в прокат в Германии. По этому поводу 25 января отправляюсь в поездку по семи городам для общения со зрителями после показа фильма.

Приходите, буду рад пообщаться», — написал Андрей Санников.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также опубликовал график показа фильма в кинотеатрах семи городов Германии:

25 января — Лейпциг, кинотеатр Passage Kinos

27 января — Аугсбург, кинотеатр Thalia

28 января — Кёльн, кинотеатр Filmhaus

29 января — Дюссельдорф, кинотеатр Metropol

30 января — Нюрнберг, кинотеатр Casablanca

31 января — Мюнхен, кинотеатр Monopol

1 февраля — Берлин, кинотеатр Kino Krokodil

Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.

25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.

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