закрыть
12 января 2024, пятница, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какими будут курсы валют на выходных

1
  • 12.01.2024, 15:05
  • 1,888
Какими будут курсы валют на выходных

Актуальная информация.

На валютно-фондовой бирже в пятницу 12 января закончились очередные торги. Установленные курсы валют продержатся до 15 января, когда ВФБ начнет работу после выходных.

Доллар США подешевел и теперь стоит 3,1537 рубля (-0,99 копейки), говорится на сайте валютно-фондовой биржи.

Курс Евро установлен на отметке 3,4754 рубля, эта валюта подешевела на 0,15 копейки.

Подорожал относительно нашего рубля российский рубль: за 100 рублей РФ предлагали 3,5755 рубля (+1,38 копейки).

Нацбанк установил на 12 января следующие курсы: доллар – 3,1636, за 100 российских рублей – 3,5617.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип