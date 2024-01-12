Какими будут курсы валют на выходных 1 12.01.2024, 15:05

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Актуальная информация.

На валютно-фондовой бирже в пятницу 12 января закончились очередные торги. Установленные курсы валют продержатся до 15 января, когда ВФБ начнет работу после выходных.

Доллар США подешевел и теперь стоит 3,1537 рубля (-0,99 копейки), говорится на сайте валютно-фондовой биржи.

Курс Евро установлен на отметке 3,4754 рубля, эта валюта подешевела на 0,15 копейки.

Подорожал относительно нашего рубля российский рубль: за 100 рублей РФ предлагали 3,5755 рубля (+1,38 копейки).

Нацбанк установил на 12 января следующие курсы: доллар – 3,1636, за 100 российских рублей – 3,5617.

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