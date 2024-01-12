Спикер Госдумы набросился на Киркорова и устроил новую истерику из-за вечеринки в «Мутабор» 13 12.01.2024, 15:13

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Скандал в России не утихает.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры, заявил, что Генпрокуратура должна реагировать «более жестко», когда кто-то «дверь не ту открывает».

Его слова приводит РИА «Новости».

Этой фразой Володин отсылает к «покаянному» видео Филиппа Киркорова, который был в числе гостей вечеринки. Видео с извинениями артист опубликовал 26 декабря. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — сказал тогда Киркоров.

Также Володин заявил, что общество «не согласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать» и «игнорировать». «Правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — цитируют Володина «Ведомости».

Вечеринка с дресс-кодом «почти голый» (almost naked) прошла в Мутаборе 20 декабря. На следующий день провластные общественники начали массово писать на организаторов доносы.

После этого видео с извинениями опубликовал не только Филипп Киркоров, но также Настя Ивлеева и другие гости — Ксения Собчак, Лолита и Дима Билан.

Среди гостей также был рэпер Vacio (Николай Васильев) — его арестовали на 15 суток за то, что тот появился на вечеринке в одном носке. После этого стало известно, что суд признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных ценностей». Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

10 января стало известно, что клуб «Мутабор», где проходило мероприятие, закрыли на 90 дней якобы из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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