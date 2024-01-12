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Тайна трехметрового пришельца в Бразилии раскрыта

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  • 12.01.2024, 15:21
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Тайна трехметрового пришельца в Бразилии раскрыта

Кто им оказался?

Сеть потрясло видео о наличии якобы трехметровых пришельцев на одной из гор острова Илья-ду-Мел в Бразилии. На самом деле это оказался баскетболист Фелипе Мотта из сборной «Фламенго». Спортсмен ростом в 2 метра, поэтому и показался туристам, которые увидели его на холме, высоким, пишет obozrevatel.com.

Известный баскетболист в своем видеоопровержении в TikTok заявил, что его часто дразнят за рост, но «шутка» о трехметровом инопланетянине его обидела. В частности, Филипп объяснил, что в тот день пошел на прогулку, чтобы насладиться природой и видами и даже не думал, что его начнут фотографировать и создавать слухи.

«Я шел по тропинке, чтобы насладиться природой и этим видом, но тогда люди фотографировали меня, снимали меня. Они сделали эту хорошую фотографию со мной, когда я был там на горе. Тогда они прислали это на страницу со сплетнями и назвали меня «инопланетянином », ростом более трех метров», – сказал спортсмен.

Кем был второй человек, пока неизвестно. Хотя Metro сообщал, что это, вероятно, английский футболист Питер Крауч ростом в 2 метра. Впоследствии тот написал в Х, что был в семейном отпуске и попросил почитать его частную жизнь.

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