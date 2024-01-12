«Здесь можно сойти с ума»: кадыровец взвыл на войне в Украине 12.01.2024, 15:37

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Оккупант записал откровенное видео на своих позициях.

Оккупант-чеченец по имени Хамзат записал видео, в котором показал, как на самом деле выглядит война против Украины, передает dialog.ua.

Он пожаловался на огромные потери, отсутствие еды и воды.

«Кадыровец» снял на видео свои позиции: разбитую посадку, в которой в ходе боев почти не осталось деревьев, трупы сослуживцев, а также залитые грязью блиндажи.

Показательно, что тела своих убитых россияне не только не эвакуируют, а даже не потрудились предать их земле или прикрыть. Трупы лежат недалеко от их блиндажей там же, где их настигла смерть. Российские военные спокойно ходят между ними.

«Мы на войне. Это очень горячая точка, и мы тут воюем… Тут двое убитых, они давно тут лежат. Добраться домой живым тут большая проблема. Тут еще один, у него голову оторвало, без головы лежит, она на нем по сути, но оторвана почти. Надеюсь, с нами не случится то же самое и мы вернемся домой. Обстрел не прекращается… Сверху дроны крутятся заминированные, дроны-камикадзе. Другие (БПЛА - ред.) гранаты кидают… Вон там наши враги. Нужно забрать у них землю, такая цель стоит. Это место, где ляжет больше половины армии. И уже много полегло… Здесь очень трудно, это не шутки», - говорит на видео чеченец.

Он также пожаловался, что русские сослуживцы не желают не только воевать, но даже вытаскивать раненых. Они отсиживаются в блиндажах.

«Мы сидим в небольших ямах под землей промокшие, нет еды. Это место, где можно сойти с ума… Половина бригады не выходит на бой. Отказываются. Вообще ничего не делают. У нас блиндаж под землей, сверху просто клеенка… Внутри грязь. Как же тут противно», - жалуется «кадыровец».

По данным источников, автора видео заставили отправиться в Украину, угрожая тюрьмой.

Он, согласно слухам, получил тяжелое ранение и находится сейчас в коме.

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