Некоторые белорусы получат жировки с красным штампом 8 12.01.2024, 15:41

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Что это значит?

Некоторые жители Гродно с января этого года начнут получать квитанции за коммунальные услуги с красной печатью, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Дело в том, что в едином информационном расчетно-кассовом центре Гродно решили опробовать новую форму предупреждения должников.

В частности, те, кто «забывает» оплатить коммунальные услуги, будут получать счета с напоминанием погасить задолженность.

Напомним, недавно в областном центре начали тестировать еще одну новую меру воздействия на должников по коммуналке: им стали отключать канализацию. Операция занимает около часа. Заглушку спускают по канализационному стояку, при этом водоотведение блокируется только в конкретной квартире. Это значит, что ни в санузле, ни на кухне слив работать не будет, воде просто некуда уйти.

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