Стало известно, кто подставил жену Пескова 4 12.01.2024, 15:55

3,756

Песню украинской исполнительницы использовали без разрешения.

На днях разгорелся скандал из-за кражи хита «Тримай» известной украинской исполнительницы Кристины Соловий. Песню без разрешения использовали в ледовом шоу Татьяны Навки, пишет УНИАН.

Певица Кристина Соловий в своем Instagram рассказала, что скандальный номер поставил предатель Украины Василий Козар.

«Стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, вот этот бывший украинец», - сообщила украинка.

Также звезда поблагодарила поклонников за помощь в поиске тех, кто украл ее композицию.

«Ваши репосты уже помогли установить личность режиссера. Не останавливайтесь и помечайте меня в репостах. И как каждый сантиметр украинской земли, отвоюем и отстоим свое культурное наследие», – написала Соловий.

Василий Козарь – что о нем известно

Украинский хореограф и режиссер родом из Мукачево. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, а также проходил стажировку в США.

Козарь выиграл в проекте «Танцуют все», был хореографом «Танцев со звездами», ставил один из концертов Тины Кароль и работала на конкурсе красоты «Мисс Украина-2017».

Скандал с кражей песни «Тримай» - что произошло

Россияне украли песню украинской певицы Кристины Соловий под названием «Тримай». Ее цинично перевели на русский и включили во время выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяны Навки.

Песня прозвучала на шоу «Вечера на хуторе». Под композицию украинской исполнительницы «в образе Одарки» выступила российская фигуристка Камила Валиева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».