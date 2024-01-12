закрыть
12 января 2024, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кристин Лагард: Возвращение Трампа является очевидной угрозой для Европы

  • 12.01.2024, 16:19
Кристин Лагард: Возвращение Трампа является очевидной угрозой для Европы
Кристин Лагард

Глава Европейского центрального банка прокомментировала события в США.

Вероятное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа будет представлять угрозу для Европы. Об этом в интервью телеканалу France 2 предупредила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

«Если мы хотим извлечь уроки из истории, то есть из того, как он руководил первыми четырьмя годами своего мандата, то это явно угроза», — сказал Лагард.

Она предложила взглянуть на предложенную Трампом политику в отношении торговых тарифов, приверженности НАТО и борьбы с изменением климата.

«По меньшей мере в этих трех сферах в прошлом американские интересы не согласовывались с европейскими», - отметила руководитель Европейского центробанка.

При этом Лагард добавила, что она не считает, что переизбрание Трампа оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины.

«Есть ряд членов Конгресса США, которые глубоко враждебны к жестокой войне, которую Россия развязала против Украины, и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Украину», - подчеркнула Лагард.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип