Кристин Лагард: Возвращение Трампа является очевидной угрозой для Европы 12.01.2024, 16:19

Кристин Лагард

Глава Европейского центрального банка прокомментировала события в США.

Вероятное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа будет представлять угрозу для Европы. Об этом в интервью телеканалу France 2 предупредила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

«Если мы хотим извлечь уроки из истории, то есть из того, как он руководил первыми четырьмя годами своего мандата, то это явно угроза», — сказал Лагард.

Она предложила взглянуть на предложенную Трампом политику в отношении торговых тарифов, приверженности НАТО и борьбы с изменением климата.

«По меньшей мере в этих трех сферах в прошлом американские интересы не согласовывались с европейскими», - отметила руководитель Европейского центробанка.

При этом Лагард добавила, что она не считает, что переизбрание Трампа оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины.

«Есть ряд членов Конгресса США, которые глубоко враждебны к жестокой войне, которую Россия развязала против Украины, и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Украину», - подчеркнула Лагард.

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