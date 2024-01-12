Кристин Лагард: Возвращение Трампа является очевидной угрозой для Европы
- 12.01.2024, 16:19
Глава Европейского центрального банка прокомментировала события в США.
Вероятное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа будет представлять угрозу для Европы. Об этом в интервью телеканалу France 2 предупредила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
«Если мы хотим извлечь уроки из истории, то есть из того, как он руководил первыми четырьмя годами своего мандата, то это явно угроза», — сказал Лагард.
Она предложила взглянуть на предложенную Трампом политику в отношении торговых тарифов, приверженности НАТО и борьбы с изменением климата.
«По меньшей мере в этих трех сферах в прошлом американские интересы не согласовывались с европейскими», - отметила руководитель Европейского центробанка.
При этом Лагард добавила, что она не считает, что переизбрание Трампа оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины.
«Есть ряд членов Конгресса США, которые глубоко враждебны к жестокой войне, которую Россия развязала против Украины, и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Украину», - подчеркнула Лагард.