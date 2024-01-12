В борисовских яслях замерзают дети

В борисовских яслях замерзают дети2
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Фотофакт.
Температура в яслях одного из детских садов Борисова — 15 градусов, хотя по нормам она должна быть минимум 20. Фото с термометром появилось в социальной сети Instagram утром 9 января, пишет ex-press.live.
— В №19 саду такая ситуация. На протяжение 6 лет мои дети мерзли. Градусник висит правильно. А в спальнях детей ещё «свежее», — пишет борисовчанка.
В комментариях к фото также пишут про ясли №24 и садик в Лядищах.
Какая температура должна быть в детском саду РБ?
В группе, где находятся дети в возрасте до 3 лет, нормой установлен температурный режим плюс 21-23 градуса, в спальных помещениях — плюс 20-22.