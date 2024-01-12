Уникальные советы карьерного роста, о которых еще никто не рассказывал 4 12.01.2024, 17:15

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Они помогут подготовиться к тем временам, когда вы окажетесь на перекрестке своей карьеры.

Профессиональный тренер, Лора Бумгарнер достаточно часто отвечает на различные вопросы, касающиеся карьерного роста. Недавно у нее спросили: «Какие есть уникальные советы, о которых еще никто не рассказывал?».

Поразмыслив, Лора Бумгарнер выбрала два варианта ответа, основываясь на том, чего большинство ее клиентов не знали до того, как пришли к ней впервые. Work.ua публикует оба.

Номер 1

Даже если вы работаете на кого-то, вам все равно необходимо думать так, будто вы — предприниматель.

Почему? Потому что ни одна работа не бывает надежной.

Вы должны рассматривать своего работодателя как своего клиента. И если ваш «клиент» решит прекратить сотрудничество, то вы должны быть готовы быстро найти ему достойную замену.

Это возможно тогда, когда вы научитесь выгодно продавать свои умения.

Номер 2

Если вы работаете на себя, то вам следует думать о каждой встрече с потенциальными клиентами или возможными инвесторами как об интервью с целью трудоустройства.

Например, каждую неделю я встречаюсь и консультирую потенциальных клиентов. Я представляю, что каждая встреча — это собеседование для трудоустройства, на котором, как все мы знаем, мне нужно как можно лучше представить свои умения как тренера.

ВАЖНО!

При любом развитии событий вам не только нужно уметь продавать свои знания и навыки. Вам необходимо рассматривать ситуацию как улицу с двусторонним движением: нужно уметь определять, точно ли вам подойдет ваша следующая работа или клиент.

Именно поэтому всем, кто ищет работу, я советую задавать будущему работодателю или рекрутеру все важные для себя вопросы во время интервью. Они должны помочь определить, эта компания («клиент») действительно та, где вы хотите проводить еженедельно по 40 часов с лишним течение нескольких последующих лет.

Выбирайте тщательно

Я, как владелица бизнеса, очень тщательно выбираю своих клиентов. Я не просто презентую им свои услуги и стараюсь убедить, что мой подход к работе именно такой, какой им нужен. Во время предварительной консультации я также задаю вопросы, чтобы понять, тот ли это тип клиента, с которым бы я хотела работать.

Если вы ищете работу и у вас несколько предложений, будьте разборчивее. Если вы предприниматель с большим количеством потенциальных клиентов, также будьте разборчивее также (даже если вам кажется, что вы не можете себе этого позволить).

Как это можно сделать

Перед тем, как пойти на интервью или встречу, проанализируйте:

свои умения и сильные стороны;

как вы можете их продемонстрировать;

преимущества своих умений и сильных сторон;

свои потребности и желания;

что может помешать вам прийти к согласию;

те вопросы, которые помогут вам определять любые потенциальные риски неудачи этих переговоров или то, соответствует ли эта компания (другая сторона) хотя бы на 60% вашим потребностям и желаниям (поскольку найти такую, которая бы отвечала на все 100% практически невозможно), — будьте реалистами.

Выбирайте только те возможности, которые хотя бы на 60% соответствуют вашему описанию. Помните, что первых 3 пункта дадут вам право спросить о следующих.

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