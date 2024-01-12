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Где и когда ВСУ могли нанести врагу колоссальные потери, о которых заявил Зеленский

  • 12.01.2024, 17:34
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Где и когда ВСУ могли нанести врагу колоссальные потери, о которых заявил Зеленский

26 вертолетов и 12 самолетов за сутки.

Громкое заявление президента Владимира Зеленского в Риге 11 января вызвало вопросы, которые остались без ответов. Глава украинского государства поблагодарил западных партнеров, с помощью дальнобойного оружия которых за сутки были уничтожены 26 вертолетов и 12 самолетов врага за один раз, но не уточнил где и когда это случилось.

«Телеграф» попытался разобраться, когда могли произойти столь успешные масштабные атаки. Ведь, судя по упоминанию дальнобойного оружия, эти атаки явно случились на аэродромах в тылу российских оккупантов.

Как пояснил изданию спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, он не может комментировать слова президента, для чего у главы государства есть своя пресс-служба.

«Вероятно, речь идет о тех целях, которые были уничтожены – не сбиты, а именно уничтожены на аэродромах. Скорее всего это было уже давно. Вероятно, это Саки и Бердянск», – высказал предположение собеседник «Телеграфа».

Таким образом, говоря о поражении 26 вертолетов, Владимир Зеленский, вероятнее всего, имел в виду успешные удары ВСУ 17 октября по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Тогда, по данным группы Oryx, мониторящей потери оккупантов на основе данных в открытом доступе и спутниковых снимков, потери ВВС РФ составили 11 вертолетов уничтоженными и 15 поврежденными. Тогда для нанесения этого удара использовались американские ракеты ATAMCS с дальностью 165-300 км, что полностью соответствует заявлению главы государства как по числу вертолетов, так и роли западных союзников.

В то же время, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, за 17 октября противник потерял 6 вертолетов.

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