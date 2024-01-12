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Границу России с Беларусью закрыли для всех фур с водителями-иностранцами

  • 12.01.2024, 18:14
Границу России с Беларусью закрыли для всех фур с водителями-иностранцами

Власти Казахстана обвинили Беларусь в нарушении правил ЕАЭС.

Через границу России и Беларуси перестали пускать грузовики с водителями-иностранцами. Власти Казахстана уже обвинили Беларусь в нарушении правил Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Заявления Минска и публикации в каналах дальнобойщиков могут свидетельствовать о том, что границу закрыла Россия, сообщает «Агентство. Новости».

Детали. Первые сообщения о введении ограничений на российско-белорусской границе появились утром 10 января в сообществах дальнобойщиков, в том числе «15 ам в канале» во «ВКонтакте». Об ограничениях на границе сообщил и телеграм-канал узбекистанской транспортной компании EGS GROUP.

В похожих по смыслу постах цитировалось сообщения погрануправлений ФСБ России по Смоленской и Брянской областям. Из публикаций следовало, что водители-международники из третьих стран, включая государства ЕАЭС, могут въезжать и выезжать из России только через международные пункты пропуска, которых нет между Россией и Беларусью.

Пограничники также уведомляли, что будут рассматривать пересечение российской-белорусской границы фурами с водителями-иностранцами как нарушение порядка, установленного федеральными законами №114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и №4730-1 «О государственной границе РФ».

Один из участников крупнейшего чата, посвященного пересечению границы России и Беларуси (14,3 тысячи участников), сообщил, что через границу перестали пропускать водителей не из России и Беларуси.

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев 11 января подтвердил проблемы с казахстанскими грузами на российско-белорусской границе. По словам чиновника, власти страны уже обсуждают этот вопрос с Россией и Беларусью.

В Казахстане, по словам Шаккалиева, расценили происходящее как создание Беларусью «технического барьера», который нарушает правила Евразийского экономического совета. «Но наши коллеги говорят, что это связано с вопросами безопасности. В статье 29 Договора есть такое обоснование. Но к этому вопросу мы относимся иначе. Это ограничивает движение товаров», – заявил министр.

В то же время таможенные органы Беларуси в четверг сообщили, что ограничения введены по инициативе Москвы. «Возврат осуществляется пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию», — сообщила белорусская таможня.

Москва неоднократно использовала торговлю в качестве инструмента давления на соседей, в том числе Казахстан. Что послужило причиной последнего решения, пока не понятно.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

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