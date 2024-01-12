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Белорус, работавший в России, семь дней лечил ушибленный палец водкой и умер

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  • 12.01.2024, 18:27
  • 8,652
Белорус, работавший в России, семь дней лечил ушибленный палец водкой и умер

За медпомощью обращаться он не стал.

Белорус поранил на стройке палец и через неделю самолечения умер в реанимации российской больницы. Об инциденте рассказал 12 января телеграм-канал Mash.

38-летний Александр М. трудился в России разнорабочим. На стройке он поранил палец, зацепившись за гвоздь на крыше. За медпомощью обращаться не стал и выбрал путь самолечения.

Как пишет Mash, когда травмированная фаланга начала опухать, рабочий «решил пить водку — чтобы само прошло».

10 января белорусу стало плохо, и его увезли на скорой — в реанимации он скончался.

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