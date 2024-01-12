Белорус, работавший в России, семь дней лечил ушибленный палец водкой и умер

Белорус, работавший в России, семь дней лечил ушибленный палец водкой и умер15
- 12.01.2024, 18:27
- 8,652
За медпомощью обращаться он не стал.
Белорус поранил на стройке палец и через неделю самолечения умер в реанимации российской больницы. Об инциденте рассказал 12 января телеграм-канал Mash.
38-летний Александр М. трудился в России разнорабочим. На стройке он поранил палец, зацепившись за гвоздь на крыше. За медпомощью обращаться не стал и выбрал путь самолечения.
Как пишет Mash, когда травмированная фаланга начала опухать, рабочий «решил пить водку — чтобы само прошло».
10 января белорусу стало плохо, и его увезли на скорой — в реанимации он скончался.