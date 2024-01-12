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Украинская певица ответила жене Пескова, которая украла ее песню

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  • 12.01.2024, 18:37
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Украинская певица ответила жене Пескова, которая украла ее песню
Кристина Соловий

Кристина Соловий заявила, что не собирается сидеть сложа руки.

Украинская певица Кристина Соловий испытала беспомощность и беззащитность, когда узнала, что в ледовом шоу российской фигуристки украинского происхождения Татьяны Навки, жены Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, без разрешения прозвучала переведенная на русский язык ее авторская песня «Тримай». Об этом артистка заявила в комментарии, который 13 января опубликован на сайте «Слух».

«Моя первая болезненная реакция на эту новость – внутри все сжалось. Почему мы воюем? Это война за выживание нации, и она продолжается на многих уровнях, не только на фронте. Россия уничтожает наш культурный контекст. Ложью, замалчиваниями, воровством, пропагандой. Присвоение чужого культурного наследия – традиционный способ представить свою культуру как нечто величественное и унизить культуру тех, на кого они нападают. Они уже присвоили себе богатство культур оккупированных ими азиатских народов. И долго делали это с нашими художниками, пытаясь продвинуть в мир нарратив, что все созданное в Российской империи, принадлежит современной России», – заявила артистка.

Она подчеркнула, что ее авторская песня, которую украли россияне, является интеллектуальная собственность. 

«И я не собираюсь сидеть, сложа руки, и соглашаться с тем, что убийцы моего народа в соседней стране могут бросить к ногам мою песню, мое оружие, дело моей жизни. Я не маленький человек, а любящая дочь своего украинского народа», – подчеркнула Соловий.

Она отметила, что осознает то, насколько сложно будет привлечь россиян к ответственности за кражу песни.

«Есть подрядчики-компании, которые желают эти шоу. Для начала [нужно] установить их и проверить, возможно кто-то связан с европейским рынком. Попытаться найти основание подать в Европейский суд. Штука не только в том, что жена Пескова танцует под мою песню с переработанным текстом на русском. У них же есть техрайдер, который кому-то принадлежит. Какие-то бизнесы организаторов и продавцов билетов. Клубок, который можно размотаться и найти судебный прецедент, – объяснила артистка. – Условно мы ищем юридических лиц, причастных к организации этого события, и через владельцев этих юрлиц ищем связанных с ними юрлиц в Европе. Потому что мы можем на них подать в суд на таких основаниях за нарушение таких-то прав ЕС. Но последнее – это уже дело юристов».

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