Задержана 67-летняя белоруска, вернувшаяся из Швеции 5 12.01.2024, 18:45

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Галина Краснянская

Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Галина Краснянская, вероятно, постоянно жила в Швеции и даже участвовала в диаспоре. Но время от времени возвращалась в Беларусь. В одну из поездок ее задержали. «Наша Нива» рассказывает, что известно о женщине.

Галине Краснянской 67 лет. Родом из Бобруйска, вероятно, из семьи военнослужащего — в соцсетях указано, что она родилась в «военном городке Киселевичи». Когда-то там был крупный военный гарнизон и школа была создана как раз для детей военных.

После школы поехала в Минск учиться на химика в Белорусском технологическом институте (сейчас — БГТУ). Но после Галина работала в воинских частях, если верить ее соцсетям. Например, с 1981-го по 1986-й в части №48819, базировавшейся в просоветской части Германии — ГДР.

В независимой Беларуси работала сначала в воинской части, а после инженером в частной фирме. Вероятно, впоследствии она переехала в Швецию: во всех соцсетях Галины большая часть фото последних 15 лет оттуда, а в контактных книгах других абонентов она подписана «Галина Швеция» и «Галина Стокгольм». Она должна иметь и шведское гражданство.

Она рассказывала в соцсетях о разных красивых местах, которые видела в этой стране, а также выкладывала фото со встреч местной диаспоры. Ничего криминального там нет — люди просто собирались на совместные пикники или культурные ивенты.

А в 2020-м женщина с грустью писала, что из-за ковида не может увидеть родителей.

Хобби Галины — готовка. В своем инстаграме она размещала фото домашней выпечки и других блюд.

Неизвестно, когда женщина вернулась в Беларусь, но не раньше весны 2023 года. Последнее обновление в ее фейсбуке датируется мартом, но последние фото из Швеции — концом 2022-го.

Дата задержания неизвестна также, но обвиняют ее по второй части статьи 361-3 Уголовного кодекса. По сведениям «Весны», обычно это означает пожертвование белорусским добровольцам или на помощь Украине. Женщине грозит от пяти до десяти лет тюрьмы — иного наказания по статье не предусмотрено.

Суд над Галиной Краснянской начался сегодня в Минском городском суде. Вероятно, до суда ее держат под стражей.

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