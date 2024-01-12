Генерал ВСУ Сырский: Российские оккупанты провалили свои задачи 12.01.2024, 18:55

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Александр Сырский

Преступные приказы военного командования РФ не были выполнены до сих пор.

За последние месяцы российские оккупанты не смогли достичь поставленных целей на востоке Украины, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он напомнил, что российское командование неоднократно определяло сроки захвата некоторых населенных пунктов Украины. Эти преступные приказы не были выполнены до сих пор.

«Да, противнику неоднократно определяли сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили, эти задачи не были выполнены. В последнее время, благодаря действиям наших защитников, наступление российской армии регулярно терпело неудачи и враг нес большие потери», — заявил Сырский.

Он также добавил, что российские оккупанты продолжают наступать по нескольким направлениям.

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