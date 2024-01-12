Техосмотр в Беларуси будут проверять камеры во дворах

Техосмотр в Беларуси будут проверять камеры во дворах8
- 12.01.2024, 19:03
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Видеокамеры во дворах смогут фиксировать наличие либо отсутствие у авто техосмотра. Об этом рассказал директор РУП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.
— В нашей стране «Белтелеком» является самым крупным держателем видеокамер: они есть везде — от заправок до перекрёстков и дворов, — подчеркнул руководитель предприятия. — Они уже разрабатывают специальное программное обеспечение, чтобы их камеры также могли фиксировать отсутствие техосмотра. Мы разрабатываем алгоритм взаимодействия. Рассчитываем, что уже в 2025-м это заработает.
B конце минувшего года директор «Белтехосмотра» сообщил, что, по подсчётам организации, без пройденного техосмотра по дорогам Беларуси всё ещё ездят около 30% автовладельцев.