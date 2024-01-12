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Лукашенко и его окружение боится отравления во время совещания?

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  • 12.01.2024, 19:30
  • 2,730
Лукашенко и его окружение боится отравления во время совещания?

Их стаканы с водой накрывают крышками.

Во время совещаний Лукашенко с белорусскими чиновниками участники встречи могут выпить воды. Как пишет nashaniva.com, на стол ее подают в закрытых бутылках: их тщательно протирают от пыли и открывают только за 5-15 минут до прихода чиновников. Открытые бутылки никогда не должны оставаться без внимания.

Посуду наполняют водой на ⅔ и потом накрывают ее специальной бумажной крышкой. Эта традиция связана с тревогой о здоровье присутствующих. Считается, что такой ход не позволит подмешать отраву или другие препараты в напитки лукашистов.

Интересно, что обычно стаканы с напитками ставят на расстоянии согнутой руки гостя, но служба протокола Лукашенко пренебрегает этим требованием. Она ставит стаканы слишком далеко — так, чтобы в случае жажды чиновнику пришлось бы всем телом тянуться за водой.

Иногда такие «просчеты» делаются специально — чтобы очередной раз показать гостям их место.

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