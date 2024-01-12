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Семь россиян вылезают из тайника и сдаются в плен

  • 12.01.2024, 19:43
Семь россиян вылезают из тайника и сдаются в плен

Видеофакт снял украинский беспилотник.

На Запорожском направлении три штурмовые группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии армии РФ тщетно пытались захватить позиции ВСУ вблизи села Приютное.

Как сообщает украинский журналист Юрий Бутусов, оккупантам удалось подойти к украинским позициям, но бойцы 127-й бригады терробороны атаку отбили.

Большинство оккупантов было ликвидировано. Живые – сдались в плен. Все они – завербованные зеки. На видеозаписи видно, что руки вверх подняли семь оккупантов.

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