Семь россиян вылезают из тайника и сдаются в плен
- 12.01.2024, 19:43
Видеофакт снял украинский беспилотник.
На Запорожском направлении три штурмовые группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии армии РФ тщетно пытались захватить позиции ВСУ вблизи села Приютное.
Как сообщает украинский журналист Юрий Бутусов, оккупантам удалось подойти к украинским позициям, но бойцы 127-й бригады терробороны атаку отбили.
Большинство оккупантов было ликвидировано. Живые – сдались в плен. Все они – завербованные зеки. На видеозаписи видно, что руки вверх подняли семь оккупантов.