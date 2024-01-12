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В Жабинковском районе зафиксирован первый в регионе случай заболевания корью

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  • 12.01.2024, 19:47
В Жабинковском районе зафиксирован первый в регионе случай заболевания корью

Эпидемиологи дали рекомендации.

В Брестской области продолжается регистрация случаев заболевания корью. Один из последних был зафиксирован в Жабинковском районе в январе, рассказал телеграм-канал «Жабінка актуальна».

По данным на конец ноября прошлого года в Беларуси было зарегистрировано всего 59 случаев кори. В Минздраве отмечали, что очаги заболевания фиксировались во всех регионах страны, за исключением Брестской области.

Напомним, в Беларуси ежегодно регистрируются случаи завоза вируса кори на территорию страны (за исключением 2008, 2009, 2020, 2022 годов). В последние десять лет наибольшая заболеваемость корью регистрировалась в 2018 и 2019 годах — более 2 случаев на 100 тысяч населения.

Если у вас появились симптомы, сходные с заболеванием корью (повышение температуры, появление сыпи и так далее), эпидемиологи рекомендуют:

- обратиться за медицинской помощью посредством вызова на дом врача или бригады скорой медицинской помощи (не посещать поликлинику самостоятельно);

- исключить или максимально ограничить свои контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми, чтобы не заразить их;

- использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (медицинская маска);

максимально часто проветривать помещения и проводить влажную уборку;

- соблюдать «респираторный этикет» и гигиену рук (мыть руки водой с мылом или использовать средство (желательно спиртсодержащее) для дезинфекции рук);

- обязательно сообщить врачу о поездках за пределы страны или города.

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