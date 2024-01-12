Путина ждет неприятный сюрприз 12.01.2024, 20:07

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Хозяина Кремля могут загнать в угол.

В России должны пройти президентские выборы с 15 по 17 марта. Это первый случай, когда голосование продлится несколько дней. Очевидно, что Владимиру Путину «дорисуют» нужные цифры для победы и заставят голосовать россиян «традиционными» методами.

Однако общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов рассказал «24 Каналу», что на выборах возможны сюрпризы, которые могут помешать кремлевскому руководителю.

Как оккупантов заставляют голосовать на выборах

По информации Мурзагулова, из некоторых регионов России поступают данные о том, что там не будет электронного голосования на президентских выборах. Это говорит о самоуверенности избирательной системы, потому что электронная система позволяет фальсифицировать что-либо и объяснить манипуляции «очень филигранным» методом.

К примеру, некий «незнакомец» посчитал «поголовно», сколько народу пришло на участок. Пусть 300 человек, а в протоколе указано около 1000 человек. В результате очень легко поймать избирательную систему на лжи. И если будут масштабно ловить, мировое сообщество увидит, что выборы фейковые, президент нелегитимен и с ним по-прежнему не о чем говорить.

- Однако они уверены, что всех соберут на участках, приведут палками, пронумеруют на заводах, а затем через QR-коды проверят, сколько народу было, а сколько нет. Возможно такие технологии будут использовать. Они применялись неоднократно, поэтому в них верят,

– сказал публицист.

Какие неожиданности ждут Путина

Общественный деятель отметил, что, несмотря на это, в России начинают раздаваться антипутинские настроения. В частности, жены мобилизованных уже в четвертый раз выходят на Красную площадь и выступают против главы Кремля.

Вместе с российским оппозиционным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) заявили о запуске кампании «Россия без Путина» с призывом голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента России Владимира Путина.

- «Ядро» антипутинского протеста распространяется. Это не только либеральные люди в серьгах и с бородой. Это уже тот же российский народ. Представьте, сколько родственников у мобилизованных и прошедших через эту войну, поняли, что война ужасна, отвратительна, неправдива и не имеет никакого героизма. Многие могут прийти и проголосовать «не так, как нужно, – подчеркнул писатель.

По всей вероятности, выборы президента России пройдут шероховато и с определенными сюрпризами и результаты могут шокировать Владимира Путина.

Осенью 2023 года российские власти запустила тестирование электронной системы голосования в преддверии президентских выборов 2024 года, чтобы способствовать манипуляциям с результатами в пользу Владимира Путина.

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