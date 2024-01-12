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В Словакии начали делать дороги из окурков

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  • 12.01.2024, 20:11
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В Словакии начали делать дороги из окурков

Для ее создания сигаретные фильтры переработали в пластиковые волокна.

В городе Жьяр-над-Гроном (Словакия) появилась первая в мире дорога из окурков. Для ее создания сигаретные фильтры переработали в пластиковые волокна, которые затем применили в качестве добавки при приготовлении дорожного покрытия, пишет «Европульс».

Трасса в Жьяр-над-Гроном — пилотный проект. Теперь аналогичную дорогу собираются уложить в Братиславе. Для этого на ярмарках, фестивалях и рынках города установили контейнеры для сбора окурков. Они рассчитаны как на обычные сигаретные фильтры, так и на фильтры от современных устройств для нагревания табака.

Окурки — самый распространенный вид мусора, загрязняющий окружающую среду пластиком и вредными веществами. Микропластик, содержащийся в сигаретных фильтрах, загрязняет воздух, воду и почву, отравляя людей и животных. Европейские страны придумывают различные способы превратить этот опасный мусор в полезные материалы. Например, в из окурков с таллиннских пляжей решили сделать экологичные нити, которыми печатают 3D-принтеры.

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