В Словакии начали делать дороги из окурков 3 12.01.2024, 20:11

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Для ее создания сигаретные фильтры переработали в пластиковые волокна.

В городе Жьяр-над-Гроном (Словакия) появилась первая в мире дорога из окурков. Для ее создания сигаретные фильтры переработали в пластиковые волокна, которые затем применили в качестве добавки при приготовлении дорожного покрытия, пишет «Европульс».

Трасса в Жьяр-над-Гроном — пилотный проект. Теперь аналогичную дорогу собираются уложить в Братиславе. Для этого на ярмарках, фестивалях и рынках города установили контейнеры для сбора окурков. Они рассчитаны как на обычные сигаретные фильтры, так и на фильтры от современных устройств для нагревания табака.

Окурки — самый распространенный вид мусора, загрязняющий окружающую среду пластиком и вредными веществами. Микропластик, содержащийся в сигаретных фильтрах, загрязняет воздух, воду и почву, отравляя людей и животных. Европейские страны придумывают различные способы превратить этот опасный мусор в полезные материалы. Например, в из окурков с таллиннских пляжей решили сделать экологичные нити, которыми печатают 3D-принтеры.

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