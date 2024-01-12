Белорус сумел сделать польский проездной документ новорождeнному ребeнку 1 12.01.2024, 20:19

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Иллюстративное фото

На это ушло восемь месяцев.

Польский проездной документ могут получить граждане Белоруси, чей паспорт утрачен, испорчен, истёк срок его действия, или те, кто никогда не имел паспорта. Под последними обычно понимают детей, рождённых в Польше. Однако до последнего времени не было до конца понятно, как легализовать в Польше новорождённого, если его родителям нельзя в Беларусь.

Телеграм-канал Dzik Pic публикует успешный кейс белоруса, который прошёл этот путь.

— Мы уехали в Польшу в 2021 году — просто воспользовались возможностью пожить в другой стране. Сейчас мы с женой живём в небольшом городе, у обоих карты побыту на три года: у меня по JDG (индивидуальное предпринимательство. — Прим.), у неё — по воссоединению с семьёй. В прошлом году у нас родился ребёнок, и мы решили сделать для него польский проездной документ иностранца. Расскажу, как всё это происходило.

С третьей попытки я получил польское свидетельство о рождении (СоР) на ребёнка (нужно два его вида — полное и сокращённое). Были сложности из-за того, что мы решили дать ребёнку мою фамилию, а у жены была её фамилия. Они не знали, как написать мою фамилию в женском роде, поэтому я ещё делал перевод своего свидетельства о рождении, где за основу взяли фамилию моей матери.

После этого полное СоР я отправил почтой в МИД Варшавы для апостилирования. Свидетельство с апостилем мне прислали почтой через две недели.

После этого его нужно было перевести его на белорусский или русский язык, и записаться с ним в посольство Беларуси в Польше для получения свидетельства о возвращении в Республику Беларусь. Это было отдельным квестом: я сидел и беспрерывно звонил в Варшаву и в Белосток с 8 утра. В 11 часов они таки подняли трубку и записали меня на ближайшую дату — через три месяца.

Через три месяца я поехал за свидетельством с кипой документов. Благо выдают документ в тот же день.

Свидетельство о возвращении нам дали на шесть месяцев, хотя сейчас, слышал, его на месяц дают. С ним можно было или ехать всем вместе в Беларусь и делать ребёнку паспорт, или получать для ребёнка карту побыту в Польше.

«Выглядит всё как замкнутый бюрократический круг»

Мы выбрали второй вариант: решили сделать карту побыту для ребёнка — по воссоединению с семьёй. Для этого я написал письмо в ужонд с указанием, что ребёнок родился в Польше, и мне дали дату на подачу буквально на послезавтра. Собрал все документы, пришёл, подал — и спустя почти два месяца получил карту побыту.

Для получения проездного я собрал и прислал все документы (в моем городе заявки принимались только почтой и только по определённому адресу).

Спустя неделю позвонили из ужонда и сказали, что у ребёнка должен быть мельдунек (в списке документов его не было). Мол, без него проездной документ не сделают. (Другие собеседники DzikPic смогли получить проездной документ для ребёнка и без мельдунка).

Я записался в ужонд, чтобы сделать мельдунек. Но когда пришёл, оказалось, что замельдоваться можно только по паспорту. Учитывая, что паспорта у ребёнка нет, выглядит всё как замкнутый бюрократический круг. Предложил вместо паспорта ещё действующее свидетельство на возвращение в Беларусь. Работник ужонда долго кому-то звонил и спрашивал, но в результате согласился на свидетельство.

Мельдунек я дослал потом почтой, и через три недели мне перезвонили из ужонда — сказали, можно забирать проездной документ.

В итоге на оформление всех документов у нас ушло более восьми месяцев.

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