Минчанину ошибочно перевели деньги, а вернуть нужно на рубль больше 5 12.01.2024, 20:54

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Он возмущен.

В один не очень прекрасный день жизнь Ивана немного усложнилась: ему пришел перевод 57 рублей. «Деньги не мои, надо вернуть», — подумал парень, и началась какая-то катавасия. Нужно идти своими ногами в банк или платить комиссию, контакты лица, совершившего ошибку, ему не дают. «Получается, я расплачиваюсь своим временем или рублем за ошибки другого человека, это вообще нормально?» — задался вопросом парень. Своей историей он поделился с Onliner.

Перевод пришел от клиента «Приорбанка» на счет Ивана в «Альфа Банке». Оба банка не могут поделиться персональными данными клиента, который совершил ошибочный платеж. Таков закон. Если делать перевод по реквизитам, взимается комиссия в целый рубль. Как быть в такой ситуации и почему все эти моменты с возвратам не решат сами банки, без участия получателя, ответили в пресс-службе «Альфа Банка»:

— Немного контекста. Если клиенту поступает перевод — не важно, совершенный по ошибке или нет, — юридически деньги становятся собственностью другого человека. Банк не может просто без основания забрать эти деньги у одного человека и перевести другому.

С другой стороны, мы понимаем, что в жизни случаются разные ситуации и ошибиться в номере карты/счета/телефона может каждый. Поэтому, если деньги по ошибке попали клиенту «Альфы», вы можете обратиться в свой банк, из которого отправляли средства, и оформить заявление на возврат. Ваш банк передаст это заявление нам, а мы клиенту-получателю. Таким образом у ошибочного получателя будут все реквизиты для возврата.

Очень часто люди соглашаются вернуть деньги сами — обратным переводом. Если не получается договориться, то отправителю следует обращаться в правоохранительные органы, суд. Это уже отношения между гражданами, и банк здесь не может повлиять на ситуацию.

Если вам пришел такой перевод, советуем его вернуть. В мобильном банке INSNC в подробностях операции указаны Ф. И. О. и номер счета, с которого пришли деньги, и название банка либо реквизиты платежа ЕРИП и т.д.

Для возврата средств есть несколько способов:

- если реквизиты отправителя известны, просто верните деньги. Заработаете плюсик в карму. Обычно между переводами по счетам одного банка комиссия не взимается. При осуществлении возврата в отделении банка на основании платежного поручения комиссии не будет;

- если реквизитов для возврата недостаточно, можно обратиться в отделение банка и отдать ему средства. Такая функция есть у некоторых банков, в том числе в «Альфа Банке». Дальше банк сам осуществит возврат средств в банк-отправитель либо будет решать вопрос с отправителем-клиентом;

- в данной ситуации получатель денег может вернуть их добровольно, но имеет полное право и отказаться. Данные о владельце счета, на который ошибочно перечислили деньги, составляют банковскую тайну. Следовательно, получить такую информацию можно только при наличии письменного согласия владельца счета. Но есть шансы вернуть деньги в бесспорном порядке — на основании исполнительных документов (ст. 207 БК).

Таким образом, возврат ошибочно перечисленных денежных средств может быть осуществлен либо в добровольном порядке бенефициаром, либо на основании судебного решения.

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