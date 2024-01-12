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Премьер Британии посетил в Киеве многоэтажку, куда попала российская ракета

  • 12.01.2024, 21:13
  • 1,736
Премьер Британии посетил в Киеве многоэтажку, куда попала российская ракета

В ней проживало более 700 человек.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время рабочей поездки в Киев посетил разбитую оккупантами многоэтажку. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, Риши Сунак посетил место, куда попала российская ракета. В многоэтажке проживало более 700 человек. В результате удара погибли четыре человека, еще 50 получили ранения разной ступни тяжести.

- Вместе с Риши Сунаком и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой поблагодарили спасателей ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия и доставали пострадавших из-под завалов. Также пообщались с жителями, которые потеряли жилье и транспорт, но не теряют уверенности в победе Украины. Великобритания является нашим надежным и мощным партнером, другом. Подписанный сегодня двусторонний договор безопасности — результат масштабных усилий Президента Украины и Офиса Главы государства. Это исторический шаг на пути получения гарантий безопасности для Украины, — подчеркнул Клименко.

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