«Заявку оформил онлайн, решение пришло через два часа» 12.01.2024, 21:49

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Как белорусы покупали в Польше авто в кредит и в лизинг.

В 2024 году продажи новых автомобилей в Польше могут достичь уровня до пандемии. Таков прогноз торговой платформы Carsmile. Спрос на машины растёт, но зачастую желающие купить авто не имеют всей необходимой суммы на руках. Просто ли иностранцам получить заёмное финансирование в Польше?

MOST узнал опыт белoрусов, которые покупали в Польше автомобиль с помощью банковского кредита, займа кредитной организации и в лизинг.

«Банк давал кредит только до конца действия карты побыта»

Евгений покупал автомобиль в кредит, его для оформления обратился в Volkswagen Financial Services.

— Из документов нужно было предоставить карту побыта, трудовой договор, информацию о доходах, документы о проживании. Попросили даже фактуры оплаты интернета, чтобы определить, точно ли я проживаю в месте, указанном в договоре найма квартиры. Нужна была также страховка автокаско.

Какой минимум дохода требуется для кредита, не знаю, но после подачи информации о зарплате вопросов по финансовой части ко мне не возникло. Сама машина стоила 97 тыс. злотых.

Банк давал кредит только до конца действия карты побыта, в моём случае — на 2 года. Первый взнос составил 50% — чтобы попасть в два года кредита с нормальной ежемесячной суммой для оплаты.

«Переплата в сравнении со стандартным кредитом в банке составила около 700 злотых»

За помощью в оформлении кредита Эдуард обратился к платному кредитному агенту. Теперь он считает, что это была его ошибка. Тогда он был новичком в этом деле, а сейчас бы так не поступил.

— Агент сам собирал все данные, заполнял документы и отправлял заявки в банки. В итоге откликнулся Santander Consumer. Это не совсем банк, а коммерческая кредитная организация. Кредит безналичный, вся сумма переводилась по фактуре на счёт продавца, автомобиль можно было купить только у юрлица (автосалона). Из документов потребовалась карта побыта, выписка со счёта за последние три месяца со входящими транзакциями с титулом Wypłata wynagrodzenia — чтобы было понятно, что это зарплата.

Сама машина стоила 16 тыс. злотых, организация согласилась кредитовать всю сумму. Причём после расчёта кредитоспособности сказали, что можно повысить сумму до 20 тыс., если вдруг на примете есть другое авто. Ставка вышла 13,94%, но это не годовых, а за весь срок кредитования — я брал кредит на два года. Процент высоковат, но стоит понимать, что это не банк, и людям с невысоким официальным доходом в банке получить такую сумму будет не так просто. В итоге переплата в сравнении со стандартным кредитом в банке составила около 700 злотых.

Все заявки оформлялись онлайн, решение было принято за два часа. В течение часа после выставления фактуры деньги были на счету продавца, и только на следующий день приехал курьер с договором.

Тем, кто планирует брать автокредит, Эдуард рекомендует следующее:

— У вас есть несколько путей. Один из них — обратиться к бесплатному кредитному консультанту. Они, как правило, есть в самих банках. Часто автосалоны сотрудничают с теми или иными банками, и вы можете попробовать взять кредит на месте. Если же официальный доход небольшой, а машину хочется подороже, то можно пойти моим путём. Но учитывайте, что кроме повышенного процента вы заплатите ещё приличную сумму за услуги консультанта (хотя их тоже можно включить в кредит). Не забывайте, что после покупки авто в салоне, помимо переоформления, вам придётся заплатить ещё за страховку. Если это ваша первая страховка в Польше, то приготовьтесь к расходам в районе 1400-1800 злотых.

Два банка отказали, поэтому взял машину в лизинг

Леонид (имя изменено) тоже рассматривал возможность взять кредит, но после нескольких отказов решил рассмотреть вариант лизинга.

— mBank мне отказал из-за белорусского паспорта — прямо так и сказали. ING Bank Śląski отказал без пояснений. В итоге я взял автомобиль в лизинг в Noble Finance. Сколько стоила машина, говорить не буду, но за счёт собственных средств я оплачивал 50%. Процент зависит от ставки WIBOR (процентная ставка по кредитам на внутреннем межбанковском рынке. — Прим.), то есть он может меняться.

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