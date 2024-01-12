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США тоже намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности Украине

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  • 12.01.2024, 22:10
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США тоже намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности Украине

Переговоры уже идут.

США намерены подписать с Украиной договор о гарантиях безопасности, аналогичный тому, который сегодня в Киеве был подписан с Великобританией. Соответствующие переговоры уже идут. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщила на брифинге посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, президент США Джо Байден лично поставил перед дипломатами задачу достичь с Украиной подобной договоренности. В Белом доме считают, что это позволит предотвратить новую агрессию против Украины в будущем.

- Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности, – заявила посол украинским журналистам.

Бринк отметила, что США поддерживают перспективу членства Украины в НАТО, и соглашение должно стать «мостом для обеспечения безопасности» на пути Киева в альянс.

Напомним, сегодня в Киеве с визитом находится премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В рамках этого визита было подписано историческое «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности» («Agreement on Security Cooperation»).

Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Лондона и Киева в долгосрочной перспективе. В частности соглашение предусматривает, что в случае нового нападения России на Украину в будущем, Великобритания предоставит Киеву необходимую помощь – быстро и безотлагательно. Это должно быть современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и воздухе.

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