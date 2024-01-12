В Кричеве коммунальщики ушли в «итальянскую забастовку»? 12.01.2024, 22:17

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Они не выполнили заявки, поданные еще в июле прошлого года.

В коммунальных службах Кричева на 1 января 2024 года оставалось около 400 незакрытых заявлений от граждан, пишет «Кричевская жизнь».

Как сообщила руководительница местного отдела жилищно-коммунального хозяйства Ирина Токмакова, на 1 января на исполнении находились 394 заявки. Причем 372 из них имели статус «выполнено с нарушением срока», а нарушение срока более чем на месяц имели 310 заявок.

Чиновники обратили внимание, что среди невыполненных заявок есть жалобы на неубранный снег, который уже успел растаять. Оказалось, что есть даже заявки, поданные в июле 2023-го и до сих пор не выполненные.

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