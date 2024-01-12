Белорус выбросил на границе целую ногу хамона и стал звездой TikTok 3 12.01.2024, 22:25

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Иллюстративное фото

Видео собрало 500 тысяч просмотров.

Историей про неудачную попытку провезти в Беларусь испанский деликатес — сыровяленый свиной окорок — у себя в TikTok поделился белорус Олег, сообщает «Онлайнер».

На видео он показывает окорок, а потом идет выбрасывать мясо. Закадровый голос говорит: «Заставили на границе выбросить ножку хамона — нельзя ввозить в Республику Беларусь. Не ввозите никогда хамон».

Короткий ролик, опубликованный несколько дней назад, собрал почти 500 тысяч просмотров. Некоторые пользователи Сети удивлялись и писали, что хамон в Беларусь якобы ввозили, другие убеждали: ввоз мяса разрешен, но при одном условии — вес продукта не должен превышать 5 кг, а третьи просто сочувствовали и делились своими потерями.

«Муж тоже выбрасывал, обидно, а так хотелось», «Я тоже в декабре две штуки выкинул на границе», «Я икры красной выкинула много банок, нельзя было в самолет брать. И маникюрные ножницы дорогие и хорошие», «Лет шесть назад на «Котловке» орхидею сказали выбросить», «А у меня забрали мед», — пишут пользователи.

Ранее в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода журналистам поясняли: ввоз свинины и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки запрещен с территории стран — соседок Беларуси — Литвы, Латвии, Украины и Польши.

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