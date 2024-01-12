Добьют ли ВСУ «сухопутный коридор» в Крым в 2024 году? 12.01.2024, 22:36

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Эксперты о том, какова вероятность разрушения «аналога Крымского моста»

ВСУ планировали изолировать войска РФ в аннексированном Крыму еще в 2022 году путем разрезания российского «сухопутного коридора», пролегающего через оккупированные территории Украины. Эту тему обсуждают в международных медиа после выхода книги главного корреспондента Wall Street Journal по иностранным делам Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут».

Как ВСУ пытались разорвать движение по этому направлению и какова вероятность, что «сухопутный коридор» прекратит существование в 2024 году? Об этом – в материале «Крым.Реалии».

Пробив «сухопутный коридор» через оккупированные территории Украины в начале полномасштабного вторжения в Украину, армия РФ обеспечила себе логистический путь для военных и гражданских целей. В 2023 году было, как минимум, две известных попытки нарушить движение по «сухопутному коридору» – ракетные удары в районе Чонгара на админгранице между Крымом и Херсонской областью. Тем не менее, российские власти продолжают связывать надежды с этим логистическим транспортным направлением.

Удары ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал еще в 2022 году разорвать российский «сухопутный коридор» и изолировать войска РФ в аннексированном Крыму, сообщается в книге главного корреспондента Wall Street Journal по иностранным делам Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут».

План предполагал прорыв через часть Запорожской области, где российские войска на тот момент еще не соорудили больших минных полей и укреплений, препятствовавших контрнаступлению в 2023 году – так цитируют книгу различные медиа.

«Залужный настаивал на смелом и, по некоторым наблюдениям, рискованном контрнаступлении в 2022 году, так и не состоявшемся», – пишет Ярослав Трофимов.

По его версии, этого не произошло, поскольку США «подтолкнули» Украину сосредоточиться на другой цели для своего южного контрнаступления – Херсоне.

Валерий Залужный и представители ВСУ эту информацию не комментируют.

За время полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ несколько раз пытались ограничить движение по «сухопутному коридору» России в Крым. Дважды это делали с помощью ракетных ударов по автомобильным и железнодорожному мостам в районе Чонгара на админгранице аннексированного Крыма и оккупированной части Херсонской области летом 2023 года.

Эти удары, по мнению военных экспертов, могли быть началом процесса перерезания российского «сухопутного коридора» для дальнейшей деоккупации юга Украины и, в частности, Азовского побережья.

Поражение Чонгарских автомобильных и железнодорожного мостов на некоторое время нарушило логистику россиян. Им тогда пришлось задействовать для переброски армии и вооружения Арабатскую стрелку в Херсонской области. Но грузовой поток из Крыма через Чонгар продолжается в направлении южных областей Украины, Донецкой области и соседней России.

6 января 2024 года ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост в районе села Гранитное Донецкой области, который должен был стать частью железнодорожного маршрута между Россией и Крымом.

Вместе с мостом были уничтожены цистерны с топливом и инженерная техника, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. После этого вопрос запуска прямой железной дороги из России «закрыт надолго», утверждает он.

Несмотря на то, что «сухопутный коридор» России в Крым уже подвергался ударам ВСУ, по нему продолжается активное движение не только военного, но и гражданского транспорта. В частности, на него приходится существенная доля грузоперевозок из России в крымском направлении и обратно. Это связано с тем, что Керченский мост после повторного удара по нему летом 2023 года продолжает работать в ограниченном режиме.

«Возможность покончить с «сухопутным коридором» остается»

Строительство железной дороги по «сухопутному коридору» вряд ли сможет логистически заменить Керченский мост, пишет издание Defence Express.

«Хотя враг имеет достаточно высокий инженерный потенциал, в случае со строительством железной дороги от Таганрога «в стык» между Мариуполем и Волновахой россияне точно не смогут возвести там «аналог Крымского моста» в плане логистики для армии РФ, потому что это диктует как раз специфика логистических маршрутов», – говорится в сообщении.

Наиболее уязвимый перед ВСУ участок «сухопутного коридора» находится в промежутке Волноваха – Камыш Заря – Пологи (и далее на Мелитополь), отмечает Defence Express. Поэтому, по мнению экспертов издания, бои в направлении Токмака Запорожской области дают «ключ» к контролю над логистической магистралью.

Судьба «сухопутного коридора» может также зависеть от боев на Угледарском направлении в Донецкой области, считает руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

«Враг сейчас пытается наступать на всех направлениях, в том числе, активно атакуют на Угледарском направлении. Потому что там позиции сил обороны Украины «нависают» именно над «сухопутным коридором». Удар по железнодорожному мосту через реку Кальмиус (6 января 2024 года – КР) как раз и есть точечным поражением слабого места россиян. Уязвимыми участками «сухопутного коридора» также являются автомобильные развязки и переправы через реки. Силы обороны Украины и партизаны, я думаю, будут прилагать максимум усилий, чтобы сломать российскую логистику в таких проблемных местах», – заявил он.

Прогнозировать вероятность того, что ВСУ смогут перерезать «сухопутный коридор» России в Украине в 2024 году, на данном этапе сложно, отмечает Павел Лакийчук.

«Вопросы проведения военных операций находятся исключительно в компетенции военно-политического руководства Украины. Остается ли возможность у ВСУ покончить с «сухопутным коридором»? Да, остается», – говорит эксперт.

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