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«Истории, которые со мной происходят, заставляют верить в белорусов»

  • 12.01.2024, 22:42
«Истории, которые со мной происходят, заставляют верить в белорусов»

Экс-политзаключенный Александр Ивулин рассказал, как ему удалось сохранить позитивный настрой.

Белорусский журналист и блогер Александр Ивулин находился за решеткой 1 год 8 месяцев и 14 дней за 2организацию действий, нарушающих общественный порядок». После выхода на свободу в феврале 2023-го он уехал из Беларуси, сейчас живет в Варшаве, продолжает развивать YouTube-канал «ЧестнОК», на котором теперь рассказывает не только о спорте.

Легко ли вернуться к нормальной жизни после тюрьмы? Как празднуют Новый год за решеткой? И почему Александр Ивулин продолжает верить в белорусов? На эти и другие вопросы журналист ответил в интервью «Немецкой волне».

- Удалось ли восстановиться после заключения?

- Свою жизнь в колонии я старался максимально чем-то занять, но когда ты выходишь на свободу, дни очень быстро летят, ощущение, что ты не все успеваешь. Немного хотелось бы, чтобы замедлилось время, выдохнуть. Но при этом все классно.

- Что тебе помогает после тюрьмы?

- Работа, друзья, путешествия, какие-то эмоции. Я просто не представляю себя без работы, я и так два года потерял и хотел как можно быстрее что-то наверстать. Было понимание, что и как делать. Все мои герои, я их очень уважаю, заряжаюсь какой-то мудростью, опытом, силой, у них есть чему поучиться. Я много отдаю на съемках, но при этом и много получаю.

- Бывшие политзаключенные говорят, что новогодние праздники - самое сложное время за решеткой.

- Мне кажется, что все зависит от человека. Понятно, то, что происходит, не добавляет позитива, но как и человеком нужно оставаться внутри, так и свобода внутри тебя. Самое главное, как ты это ощущаешь, помнят ли о тебе, поддерживают ли тебя. У меня есть новогодняя традиция: каждый год самым близким друзьям я пишу письма. Не поверишь, у меня была возможность, я из СИЗО все равно как-то передал ребятам новогодние поздравления. Говорят, они все читали и плакали.

Новый год на Володарке (СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. - Ред.) - история, которая останется в памяти. Вечером собрали, кто чем богат (мандарины, конфеты), чай попили, поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Такая вот камерная атмосфера в камере. В десять часов легли спать, я и себе написал письмо, которое когда-нибудь перечитаю. В 23:34 (символичные цифры для многих белорусов, так как совпадает с номером административной статьи, по которой чаще всего судили протестующих в 2020 году. - Ред.) были слышны салюты, какие-то ребята решили поздравить нас около Володарки.

На зоне немного другая атмосфера, люди там сидят долго, нет какого-то единения. С кем-то на два-три человека вы делаете торт. Поели в новогоднюю ночь - и все. По-моему, можно было лечь спать в час или в два, подъем в восемь утра, и не было зарядки - что позволяет тебе администрация в честь нового года. Я опять себе написал письмо, было важно зафиксировать настроение, атмосферу. Я был уверен, что 2023-й для меня будет крутым годом, было хорошее предчувствие, так оно и вышло.

«Истории, которые со мной происходят, заставляют верить в белорусов»

- Ты вышел на свободу, многое сделал в профессиональном смысле, в том числе запустил собственный большой проект. Что еще хорошего и важного случилось у тебя в 2023 году?

- Я очень рад был всех увидеть: родителей, друзей. Я предполагал, что много людей меня ждут, много людей меня поддерживали, но я не предполагал масштабы. Это все было очень круто. Понятно, что многое изменилось по сравнению с 2021 годом, когда меня задержали. Для меня важно было понять, что происходит, куда мы идем и куда я двигаюсь в профессиональном плане. Мне очень хочется сделать что-то значимое и полезное для белорусов, не обязательно зацикливаться на спорте.

Сейчас такое время, когда долго ничего не происходит, это тяжело для людей. Непонятно, чего они хотят, о чем им рассказывать. Сейчас очень важно найти какой-то нерв, попасть в него. Мой большой фильм «Разорванная Беларусь2 …Я понимаю, что можно было сделать еще круче, но сейчас в YouTube в белорусском сегменте люди проголосовали за»"Видео года» (фильм Ивулина победил в этом голосовании. - Ред.), мне это добавило мотивации.

В профессиональном плане есть куда расти, но было очень приятно, что люди так реагируют, поддерживают. Я не очень понимаю, как так происходит, что много классных людей готовы мне помогать, включаться в какие-то проблемы. Я сейчас публикую в Instagram много историй, которые со мной происходят и заставляют верить в Беларусь и белорусов, что хороших людей все-таки больше.

- Изменились ли белорусы за то время, пока ты был в заключении?

- Мне кажется, что многие белорусы подустали, потому что постоянно жить в условиях кошмара и сохранять себя достаточно сложно. В этом плане, мне кажется, и сработал этот фильм про надежду, про то, что многие белорусы хотят все-таки вернуться домой, как только у них появится такая возможность. Я - в том числе. При этом лучшие качества белорусов никуда не делись, все эти истории про солидарность, взаимовыручку.

У моей хорошей подруги серьезные проблемы со здоровьем. Люди помогают, консультируют, ищут врачей. Причем люди, которые ее даже не знают. История фантастическая. Солидарность, про которую я говорил, никуда не делась, а что касается усталости, то это нормально, когда люди устают. Ты не можешь постоянно бежать марафон и чувствовать себя так же, как на первых пяти километрах.

- Как белорусам добавить в свою жизнь позитива?

- Слово «позитив» ко мне прилипло. Когда уезжаешь на этап из Володарки, а потом освобождаешься из колонии, есть традиция угощать всех чаем. Вы пьете, а о тебе что-то хорошее говорят. Мне надоело слушать слово «позитивный»! Это я все с иронией говорю, конечно, но здесь история про то, что я, наверное, всегда таким был.

Очень легко замечать плохое, многие концентрируются на каких-то негативных вещах. Я сейчас говорю как какой-то коуч, но каждый день с нами случается много мелких позитивных вещей, надо просто их замечать. Ты выходишь из камеры в той же колонии - солнышко, цветочки расцвели, вау!

Музыку можно любимую послушать. Елку поставил - прямо лучше стало. Здесь на 100% все зависит от человека и его настроя: запрограммируешь себя на уныние - будешь унылым; захочешь что-то делать - будет все хорошо. Мне бы очень хотелось, чтобы люди делали все, что от них зависит, и делали себя счастливыми прямо сейчас. Несмотря ни на что.

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